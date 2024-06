Ostuni, la Festa di San Giovanni con Enzo Avitabile e I Bottari di Portico

OSTUNI (BR) - L'esibizione dell'artista e polistrumentista napoletano il 23 giugno alle ore 21.30 in piazza Libertà. Evento delle grandi occasioni, organizzato dalla Città di Ostuni, Assessorato alla cultura con il supporto della ProLoco di Ostuni ApS, per festeggiare la XXIX edizione della Notte di San Giovanni, nella tradizione popolare propizia ad assicurare buoni auspici e prosperità, cui è ispirata anche l'opera "Sogno di una notte di mezza estate" di W. Shakespeare. Così, prende forma ad Ostuni, per la produzione di Naturalestatocaotico, un evento che coinvolge il centro storico a partire dalle 19.30 con l'esibizione di artisti di strada, con una esperienza tra musica e arte dosate con maestria da "li Senature di Ostuni" e dalle esibizioni de il Fuoco e l'Acqua, Fate Farfalle, trampolieri, giocolieri e, con ospita d'eccezione, Madame Ekate' a rievocare i sortilegi positivi e propiziatori di una notte ricca di suggestioni. - L'esibizione dell'artista e polistrumentista napoletano il 23 giugno alle ore 21.30 in piazza Libertà. Evento delle grandi occasioni, organizzato dalla Città di Ostuni, Assessorato alla cultura con il supporto della ProLoco di Ostuni ApS, per festeggiare la XXIX edizione della Notte di San Giovanni, nella tradizione popolare propizia ad assicurare buoni auspici e prosperità, cui è ispirata anche l'opera "Sogno di una notte di mezza estate" di W. Shakespeare. Così, prende forma ad Ostuni, per la produzione di Naturalestatocaotico, un evento che coinvolge il centro storico a partire dalle 19.30 con l'esibizione di artisti di strada, con una esperienza tra musica e arte dosate con maestria da "li Senature di Ostuni" e dalle esibizioni de il Fuoco e l'Acqua, Fate Farfalle, trampolieri, giocolieri e, con ospita d'eccezione, Madame Ekate' a rievocare i sortilegi positivi e propiziatori di una notte ricca di suggestioni.





"Abbiamo immaginato questo progetto artistico-musicale – spiegano Andrea Malamov e Carlo Cantone di Naturalestatocaotico – nel rispetto della storia che questa notte ha nel comune di Ostuni ma soprattutto evocando attraverso le esibizioni di strada quel senso di misterioso e magico tradizionalmente associato a questa occasione intravedendo nell'esibizione di Avitabile l'apice di un crescendo che speriamo sia colto e gradito dal pubblico".





Il culmine della serata sarà, appunto, in Piazza Libertà per il concerto di Enzo Avitabile con i Bottari di Portico: una esibizione dalla forte connotazione folkloristica delle ruvide note delle percussioni in legno dei Bottari, impreziosita dalle note leggere, di forte contaminazione legata alla World Music del repertorio di Avitabile. Una scelta artistica in linea con l'evento, in forte continuità con le suggestioni e le tradizioni popolari legate alla notte di San Giovanni e che certamente riuscirà a coinvolgere il pubblico in un percorso musicale di grande spessore artistico e di grande coinvolgimento.





"La notte di San Giovanni è il primo appuntamento – spiega l'assessore Nicola Maffei, con delega alle politiche culturali - di un’estate che sarà ricca di numerose iniziative ed eventi che abbracceranno tutti gli ambiti dell’arte e della cultura, con la partecipazione di artisti di rilievo. Siamo certi che questa stagione sarà un'occasione per tutti di riscoprire il valore della comunità e della solidarietà".