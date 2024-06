Pagliaro: 'Auguri di buon lavoro al sindaco di Lecce Adriana Poli Bortone'

BARI - "Un bel momento di politica e un nuovo inizio per la città di Lecce. Rinnoviamo i nostri auguri di buon lavoro al neo sindaco Adriana Poli Bortone, proclamata oggi nella sala comunale in piazza Sant'Oronzo. Siamo convinti che la nuova amministrazione, guidata dall'esperienza, competenza, passione e, soprattutto, dall'amore di Adriana Poli Bortone per Lecce, saprà affrontare con determinazione le sfide future e lavorare per il bene della nostra comunità. "Auguriamo al sindaco Adriana Poli Bortone di poter realizzare il programma di rinascita che la coalizione di centrodestra ha condiviso per Lecce, sicuri che il suo operato contribuirà a far splendere la nostra città". Così in una nota Paolo Pagliaro, consigliere regionale e presidente Movimento Regione Salento.