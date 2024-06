ATP 250 di Maiorca: Fognini eliminato da Mensik al secondo turno

Il match



Nel primo set, il tennista ligure ha mostrato un gioco solido, prevalendo su Mensik grazie a un servizio efficace e a un rovescio preciso. Fognini ha saputo sfruttare al meglio le sue qualità tecniche, chiudendo il set 6-4.



Il secondo set ha visto una performance altalenante da parte dell’italiano, che ha commesso 11 doppi falli nei momenti decisivi del match. Mensik ne ha approfittato, imponendo il suo gioco veloce e colpendo con precisi pallonetti, portando a casa il set con un 6-3.



Nel set decisivo, Fognini ha cercato di resistere con i suoi top spin e passanti incrociati, mantenendo il punteggio in equilibrio fino al 5-5. Tuttavia, Mensik è riuscito a ottenere i punti necessari per vincere, chiudendo il set 7-5 e qualificandosi per il terzo turno del torneo.



Altri risultati



Nel corso della giornata, altri match hanno visto protagonisti alcuni nomi interessanti del circuito. Il britannico Paul Jubb ha dominato l’australiano Adam Walton con un netto 6-0, 6-3. L’americano Ben Shelton ha sconfitto con facilità Rinky Hijikata, anch’egli australiano, con un punteggio di 6-4, 6-0. Infine, il kazako Alexander Shevchenko ha avuto la meglio sul cileno Alejandro Tabilo, vincendo 6-3, 6-2.



Con questa eliminazione, Fabio Fognini chiude la sua partecipazione al torneo di Maiorca, mentre Jakub Mensik prosegue la sua corsa verso i turni successivi, dimostrando di essere un avversario da non sottovalutare.

