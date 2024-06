Paura a Taranto, aggredisce l'ex moglie e al figlio: in manette 49enne

TARANTO - Ancora un dramma familiare nel capoluogo jonico. I carabinieri della Compagnia di Taranto hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 49 anni, accusato di atti persecutori e lesioni personali nei confronti della sua ex moglie e del figlio.L'episodio è avvenuto la scorsa notte quando l'uomo, già destinatario di un provvedimento di ammonimento a seguito di una precedente segnalazione della vittima, avrebbe raggiunto la loro abitazione a Leporano e aggresso sia l'ex moglie che il figlio, provocando loro lesioni. Fortunatamente, la donna è riuscita a chiamare il numero di emergenza 112 per chiedere aiuto.I carabinieri, intervenuti tempestivamente sul posto, hanno proceduto all'arresto del 49enne. Su disposizione del pubblico ministero di turno, l'uomo è stato poi posto ai domiciliari. Madre e figlio, feriti nell'aggressione, sono stati soccorsi e medicati dal personale sanitario del 118.