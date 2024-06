Ai nastri di partenza l'edizione 2024 di BITLibri: la kermesse culturale di Bitritto

BITRITTO - La tanto attesa edizione 2024 di BITLibri sta per iniziare, portando con sé una ventata di cultura e intrattenimento a Bari e provincia. Il tema scelto per questa edizione è: DALLA CARTA AL PICCOLO SCHERMO per celebrare i 70 anni della TV.Questa kermesse, diventata ormai punto di riferimento per gli amanti dei libri e della cultura in generale, vedrà la partecipazione di illustri ospiti e numerosi eventi pensati per tutte le età. BITLibri è patrocinato dalla Regione Puglia, dal Comune di Bitritto, dall’Università degli Studi di Bari e dalla RAI, ed è organizzato dal CENTRO ITALIANO FEMMINILE, in collaborazione con LIBRERIA LIBRIAMOCI, POESIA IN AZIONE e I PRESIDI DEL LIBRO, con il sostegno di numerosi sponsor.La direzione artistica è affidata a Cristina Maremonti, presidente del CIF METROPOLITANO DI BARI.Tra i protagonisti di questa edizione spiccano nomi di rilievo come il Prof. Luciano Canfora, noto filologo e storico, l'attore di fama nazionale Ettore Bassi, e il poeta, scrittore e drammaturgo Davide Rondoni. La presenza di queste personalità conferisce ulteriore prestigio all'evento, che si preannuncia ricco di appuntamenti interessanti.Numerosi saranno i libri presentati, grazie anche alla presenza dell’Associazione Pugliese Editori che, con il camper “Libri in giro”, accoglierà autori ed editori.Sono previsti incroci musicali tra le parole con il sax di Anna Paola De Biase e il pianoforte di Lorenzo Mondelli. Paola Martelli sarà la voce narrante di queste due serate.Presenterà Daniela Vitarelli, volto noto di Telenorba per anni.In sala Castello sarà possibile apprezzare la mostra fotografica collettiva “Dalla carta al piccolo schermo” a cura di Rossella Mazzotta.Sabato 22 giugno, come da programma, sono previsti gli interventi di Stefano Bronzini, Luciano Canfora, Enzo Quarto, Chiara Scardicchio, Giancarlo Fiume, Antonella Daloiso, Domenico Mortellaro, Francesco Minervini, Onofrio Pagone, Antonio Decaro, Katia Berlingerio.A partire dalle 19.00, il BITLibri ospiterà anche i clown dell'associazione "Teniamoci per Mano Onlus", specializzata in clownterapia. Questo evento, denominato "AnimaClown", sarà un’occasione imperdibile per grandi e piccini, soprattutto per i bambini, che potranno divertirsi con giochi e sorrisi grazie all’energia contagiosa dei clown.Domenica 23 giugno, il BITLibri riserva ancora sorprese per i più piccoli con una “gara di disegno” guidata dall'artista Maria Pierno. I bambini potranno esprimere la loro creatività e i primi tre classificati riceveranno un premio speciale. Oltre alla gara, ci saranno altre competizioni e attività artistiche che renderanno la giornata entusiasmante e ricca di emozioni.Previsti nella serata gli interventi di Piero Meli, Manuela Antonacci, Nando Nunziante, Francesca Palumbo, Antonio Gelormini, Giandomenico Vaccari, Nicola Scardicchio, Lucia Diomede, Nicola De Matteo, Margherita Diana, Davide Rondoni. La serata si concluderà con un momento di riflessione e spettacolo. Ettore Bassi, rinomato attore, terrà un monologo che promette di lasciare il pubblico con importanti spunti di riflessione. Il suo intervento sarà il culmine perfetto per chiudere in bellezza questa edizione del BITLibri, offrendo una performance che tocca il cuore e la mente.L'edizione 2024 di BITLibri si preannuncia come un evento imperdibile per gli appassionati di cultura, letteratura, musica e intrattenimento. Con un programma variegato e ospiti di prestigio, questa kermesse conferma il suo ruolo di evento principale della scena culturale di Bari e provincia nel mese di giugno. Non perdete l'occasione di partecipare e vivere un'esperienza indimenticabile, all'insegna della cultura e della creatività.Vi aspettiamo in Piazza Leone a Bitritto, dove sotto un cielo stellato e tra le mura antiche del Castello Baronale vivremo il BITLibri festival!