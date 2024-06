Vico del Gargano, parte il 'Gargàra Fest '24 - Music on Sunset'

VICO DEL GARGANO (FG) - Gargàra Fest torna a riempire di suoni, sapori e bellezza le località di mare di Vico del Gargano. La seconda edizione dell’evento – Music on Sunset – si svolgerà dal 21 al 23 giugno e ha in cartellone le esibizioni live di Frankie hi-nrg mc, Serena Brancale e Follorum Ensemble arricchite da esperienze enogastronomiche e visite guidate ai luoghi più suggestivi di Baia Calenella. - Gargàra Fest torna a riempire di suoni, sapori e bellezza le località di mare di Vico del Gargano. La seconda edizione dell’evento – Music on Sunset – si svolgerà dal 21 al 23 giugno e ha in cartellone le esibizioni live di Frankie hi-nrg mc, Serena Brancale e Follorum Ensemble arricchite da esperienze enogastronomiche e visite guidate ai luoghi più suggestivi di Baia Calenella.





Il programma day by day





Start il 21 giugno, alle 21.30, al Villaggio Turistico Calenella con L’alto parlante giradischi. È il dj set di Frankie hi-nrg mc, tra i protagonisti della scena rap/hip hop degli anni ’90-’00, che per 2 ore mescolerà musica di quel genere tra celebri hit, tesori nascosti dell’underground e interpretazioni live dei suoi pezzi più famosi.

Sempre lo stesso giorno, a partire dalle 19.00, apriranno agli ospiti le Bancarelle del Gusto allestite dai produttori dei Mercati della Terra di Slow Food Foggia e Monti Dauni. In degustazione panini con porchetta e salsiccia di maialino nero, bruschette con caciocavallo podolico rigorosamente impiccato e tante altre bontà tipiche del territorio. L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti.





Il 22 giugno le attività del Gargàra Fest inizieranno alle 11.00, nel prato del Villaggio Turistico Calenella, con l’Adunanza della Carta di Calenella e la presentazione del volume "Intrecci di saperi per una conoscenza integrata". In programma gli interventi di: Andrea Pacilli (editore); Teresa M. Rauzino, Michele Eugenio Di Carlo e Nello Biscotti (curatori del volume). A seguire, la Tavola rotonda sul tema: "Scenari futuri per la Carta di Calenella?".

In serata farà tappa a San Menaio il Baccala on Tour di Serena Brancale. Per l’unico concerto annunciato in provincia di Foggia, la pop star si esibirà nel piazzale della stazione delle Ferrovie del Gargano accompagnata da un quintetto di polistrumentisti con il Drummer Dropkick. L’ingresso all’area è fissato alle 19.00. Alle 20.30 inizierà il live on sunset. A seguire, più o meno dalle 22.00, i dj set di The Pharmacist & PieroPiee, per continuare a ballare fino alla mezzanotte.

L’ingresso all’evento è a pagamento e i biglietti si possono acquistare all’ingresso e online sul portale Ooo.Events: https://oooh.events/evento/gargara-fest-24-music-on-sunset-biglietti/

In contemporanea, al Villaggio Turistico Calenella, spazio alla musica con Disco Calenella, il dj set di Acido Domingo & FruitBat, e alle degustazioni organizzate dai produttori dei Mercati della Terra. L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti.





Il 23 giugno sarà dedicato alla conoscenza del territorio oltre che alla musica.

Alle 11.00, al prato del Villaggio Turistico Calenella, è in programma la lectio sulle "Torri costiere del Gargano", di Teresa Maria Rauzino, a cui seguirà la visita guidata al Trabucco di Monte Pucci.Alle 17.00, poi, sarà Nello Biscotti a tenere prima la lectio su "La necropoli di Monte Pucci" e poi a guidare i partecipanti alla visita guidata allo stesso sito archeologico.

È proprio in questa suggestiva cornice che si esibiranno i Follorum Ensemble. A partire dalle 19.30, proprio all’interno della necropoli, il quintetto di musica medievale eseguirà un programma dedicato al tema del pellegrinaggio. Ad aumentare il fascino dell’evento sarà il tramonto sul mare di Baia Calenella. L’accesso alle visite e al concerto è libero fino ad esaurimento posti.

L’ultimo evento in programma è il Camping Party. A partire dalle 21.30, al Villaggio Turistico Calenella, la musica miscelata da Sandro Vox e le degustazioni dei prodotti dei Mercati della Terra chiuderanno l’edizione 2024 di Gargàra Fest / Music on Sunset.





Gargàra Fest / Music on Sunset è patrocinato da Regione Puglia e Comune di Vico del Gargano ed è sostenuto dal Consorzio del Teatro Pubblico Pugliese e dalla Pro Loco di San Menaio e Calenella.