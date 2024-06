Adriana Poli Bortone al Convitto Palmieri: un incontro senza segreti con la stampa

L'evento



L'incontro, definito "senza segreti", vedrà la senatrice Poli Bortone rispondere alle domande dei giornalisti in maniera aperta e sincera. Questo faccia a faccia rappresenta un'importante occasione per discutere delle questioni chiave per la città e delle proposte della candidata in un contesto di confronto libero e diretto.



I partecipanti



All'evento parteciperanno illustri rappresentanti del panorama giornalistico locale:





Claudio Scamardella, editorialista del Corriere del Mezzogiorno

Mimmo Mazza, direttore de La Gazzetta del Mezzogiorno

Rosario Tornesello, direttore del Nuovo Quotidiano di Puglia

Giovanni Sebastio, direttore di Antenna Sud

Gianfranco Lattante, direttore di Tr News

Pierfrancesco Albanese, de La Repubblica Bari



Temi e aspettative



Durante l'incontro, Poli Bortone affronterà temi di grande interesse per i cittadini di Lecce, rispondendo alle domande dei giornalisti che spaziano dalle politiche locali, alle infrastrutture, ai servizi pubblici, fino alla sicurezza e allo sviluppo economico. Questo evento rappresenta una rara opportunità per i cittadini di conoscere in dettaglio le posizioni e le proposte della candidata attraverso il filtro critico e professionale dei giornalisti presenti.



Un momento di confronto aperto



L'incontro è stato organizzato per promuovere un dialogo aperto e trasparente tra la candidata e la stampa, con l'obiettivo di fornire agli elettori tutte le informazioni necessarie per una scelta consapevole in vista del ballottaggio. La presenza di figure giornalistiche di rilievo garantirà un confronto serrato e costruttivo, fondamentale per la democrazia locale.



Non resta che attendere domani sera per un confronto che si preannuncia intenso e ricco di contenuti, e che potrebbe rivelarsi decisivo per l'esito del ballottaggio.

LECCE - Un appuntamento cruciale in vista del ballottaggio del 23 e 24 giugno: Adriana Poli Bortone, candidata sindaco per la coalizione di centrodestra, incontrerà i responsabili delle maggiori testate giornalistiche in un evento aperto e trasparente. Il confronto avrà luogo domani, domenica 16 giugno, alle ore 20, nel suggestivo chiostro del Convitto Palmieri.