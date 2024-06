Putignano al ballottaggio per l'elezione del nuovo sindaco

Candidati in Lizza



Michele Vinella (centrodestra) : Con il sostegno della coalizione di centrodestra, Vinella cercherà di conquistare la fiducia degli elettori per guidare Putignano nei prossimi anni.

: Con il sostegno della coalizione di centrodestra, Vinella cercherà di conquistare la fiducia degli elettori per guidare Putignano nei prossimi anni. Luciana Laera (sindaca uscente): Laera punta alla riconferma, presentandosi agli elettori con il bilancio del suo mandato e con nuovi progetti per il futuro della città.



Esclusi





Gianluca Rospi: Nonostante una campagna elettorale intensa, Rospi non è riuscito a ottenere sufficienti voti per accedere al ballottaggio.



Date del Ballottaggio



Le votazioni per il ballottaggio si terranno il 23 e 24 giugno, quando i cittadini di Putignano torneranno alle urne per scegliere tra i due candidati rimasti in gara.

PUTIGNANO - Dopo i risultati delle elezioni a Santeramo e Bari, anche Putignano si prepara per il ballottaggio che determinerà il nuovo sindaco. La competizione sarà tra Michele Vinella, candidato del centrodestra, e la sindaca uscente Luciana Laera. Rimane escluso dalla corsa Gianluca Rospi.