Elezioni comunali: il centrosinistra conquista Cagliari e Bergamo al primo turno. Bari e Firenze al ballottaggio

Successi al primo turno



Il centrosinistra ha trionfato a Cagliari e Bergamo con i candidati Elena Carnevali e Massimo Zedda, rispettivamente. Questo risultato rappresenta una vittoria importante per il centrosinistra in due delle principali città italiane.



Verso il ballottaggio



A Bari e Firenze, i candidati del centrosinistra sono in vantaggio, ma sarà necessario un ballottaggio per determinare il sindaco. Anche a Caltanissetta, Campobasso e Potenza si dovrebbe tornare alle urne per un secondo turno.



Sfide e sconfitte



A Pescara, l'attuale sindaco di centrodestra è stato rieletto, dimostrando la solidità della sua amministrazione. A Perugia, invece, la sfida è ancora aperta con un testa a testa che richiederà ulteriori scrutini per determinare il vincitore.



Un altro dato significativo è la sconfitta della Lega a Pontida, un luogo simbolico per il partito, che rappresenta una battuta d'arresto per Matteo Salvini e il suo movimento.

ROMA - Le elezioni comunali dell'8 e 9 giugno hanno visto il rinnovo di quasi 3.700 amministrazioni locali in tutta Italia, oltre alle elezioni per il Parlamento Europeo e le Regionali in Piemonte. Il centrosinistra ha ottenuto risultati significativi già al primo turno in diverse città importanti, mentre l'affluenza alle urne ha tenuto, registrando un 67,62%.