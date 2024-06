Racale, tenta di uccidere la ex fidanzata: 21enne ricoverata in gravi condizioni

L'arresto



Immediatamente dopo l'attacco, i carabinieri sono intervenuti arrestando il 22enne con l'accusa di tentato omicidio. Le forze dell'ordine hanno ricostruito la dinamica dell'evento, confermando che l’aggressore non aveva mai accettato la separazione dalla vittima, rendendo così il crimine un evidente caso di violenza legata a motivi sentimentali.



La corsa contro il tempo



Soccorso dai genitori, la giovane è stata trasportata urgentemente al pronto soccorso dell'ospedale di Gallipoli. Data la gravità delle sue condizioni, è stata successivamente trasferita in prognosi riservata all'ospedale di Tricase, dove i medici stanno facendo il possibile per salvarle la vita.

RACALE (LE) - Tragedia nella notte a Racale, in provincia di Lecce, dove un 22enne ha tentato di uccidere la sua ex fidanzata 21enne, colpendola ripetutamente con due coltelli. La giovane è ora ricoverata in gravi condizioni.L’aggressione è avvenuta nel giardino di casa dei genitori della vittima. Il giovane, che non aveva mai accettato la fine della loro relazione durata sei anni e terminata da circa un mese, si è presentato armato di due coltelli. In un attacco di violenza, ha colpito la sua ex fidanzata in più parti del corpo.