Radio Italia - Il concerto arriva a Napoli, Mario Volanti: ''Sono felice che questa piazza condivida con noi le emozioni della musica''

NAPOLI - RADIO ITALIA LIVE - IL CONCERTO, il più grande evento gratuito di musica live in Italia, alla sua 16ma edizione, arriva per la prima volta a Napoli. Appuntamento in Piazza del Plebiscito, giovedì 27 giugno alle ore 20.40.

Presenting Partner è isybank, la banca digitale di Intesa Sanpaolo, a conferma della solida partnership che da anni vede il Gruppo al fianco di Radio Italia e della grande musica italiana.

Insieme a Radio Italia il Comune di Napoli è co-organizzatore dell’evento, nell’ambito del progetto “Napoli Città della Musica - Live Festival 2024”. Protagonisti sul palco, accompagnati dalla Radio Italia Live Orchestra diretta dal M° Bruno Santori: ALESSANDRA AMOROSO, ANNALISA, BIAGIO ANTONACCI, ARTICOLO 31, ELODIE, FRANCESCO GABBANI, IRAMA, ANGELINA MANGO, RICCHI E POVERI, ROCCO HUNT, ROSE VILLAIN, TANANAI.

La conduzione sarà affidata alle voci di Radio Italia: Giuditta Arecco, Daniela Cappelletti, Marco Falivelli, Mauro Marino, Enzo Miccio, Manola Moslehi, Paoletta ed Emiliano Picardi. Luca Ward introdurrà live tutti gli artisti, previsti inoltre collegamenti speciali con il backstage e il vip ring isybank. La sigla iniziale di Radio Italia Live - Il Concerto sarà eseguita dal vivo da Saturnino.

Radio Italia Live - Il Concerto sarà trasmesso in diretta su Radio Italia solomusicaitaliana, Radio Italia Tv (canale 70 e 570 DTT, canale 725 di Sky, canale 35 di TivùSat, via satellite su "Hot Bird" 13° Est, solo in Svizzera su Video Italia HD) e in streaming audio/video su radioitalia.it. Sarà fruibile sulle app ufficiali Radio Italia per iOS, Android, Huawei e su tutti i dispositivi Echo, lo smart speaker di Amazon.

Radio Italia Live - Il Concerto sarà in diretta, dalle 20:40, in contemporanea su Sky Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8 (al tasto 8 del telecomando).

Radio Italia Live - Il Concerto sarà come sempre un evento 100% social: vivrà sulle pagine social ufficiali di Radio Italia Facebook, Instagram, TikTok e X con l’hashtag ufficiale #rilive. In particolare, cercando RILIVE su TikTok, sarà possibile vivere un’esperienza completa con contenuti interessanti ed esclusivi. A partire dal 26 giugno, infatti, sarà disponibile la sezione "#RILIVE" all'interno dello spazio New Music.





Radio Italia Live - Il Concerto, nell’ambito del progetto "Napoli Città della Musica – Live Festival 2024" sostiene Fondazione Santobono Pausilipon e l’ospedale pediatrico di Napoli con una raccolta fondi solidale il cui ricavato sarà dedicato al progetto di assistenza domiciliare “Curare a casa”. Si potrà donare inviando un SMS solidale al numero 45592, attivo dal 7 giugno al 14 luglio.

L’accesso a Radio Italia Live - Il Concerto è gratuito con accredito che è stato possibile richiedere lo scorso 21 giugno a partire dalle ore 12.00. Altissima l'attesa e grande l'entusiasmo del pubblico per l'evento: i 20 mila accrediti disponibili sono andati esauriti in meno di mezz'ora.

Mario Volanti, Editore e Presidente Radio Italia: “La seconda data del Radio Italia Live - Il Concerto quest’anno si terrà, per la prima volta, in Piazza del Plebiscito a Napoli. Sono felice che questa piazza, luogo storico di eventi musicali, e il calore del pubblico partenopeo, potranno condividere con noi e tutti gli artisti partecipanti una grande serata di musica dal vivo. Anche in Piazza del Plebiscito sarà presente la Radio Italia Live Orchestra diretta dal M° Bruno Santori che avrà riarrangiato tutti i brani che verranno eseguiti. Ringrazio il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e tutte le persone con le quali abbiamo iniziato a collaborare e collaboreremo per il miglior svolgimento di questo nostro evento”.

Alessandro Volanti, Direttore Marketing e Commerciale Radio Italia: “Sono molto contento che Radio Italia Live - Il Concerto sia arrivato a Napoli perchè significa che l’evento è diventato un appuntamento sempre più atteso in tutta Italia. Per noi sarà la prima volta in questa città e non vediamo l’ora. L’edizione appena trascorsa di Milano è andata benissimo ottenendo una total audience, certificata da GroupM, di 9,6 milioni di contatti netti e una grandissima interazione social, amplificata anche dalla collaborazione con TikTok Italia. Tutto quello che avete visto sul palco di Piazza Duomo e quello che vedrete in Piazza del Plebiscito non sarebbe possibile senza i tanti amici partner che hanno deciso di sostenerci con attività dedicate. Un grazie particolare a Rai Pubblicità e a tutta la struttura di Radio Italia che da mesi lavora alla realizzazione del concerto. Siamo pronti per accogliere tutto il pubblico di Napoli e farlo divertire sulle note della più bella musica italiana”.