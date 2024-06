'Humangest Job Party', il recruiting arriva in spiaggia venerdì 28 giugno presso Zeus Beach a Gallipoli

GALLIPOLI (LE) - Humangest, Agenzia per il lavoro di SGB Humangest Holding, organizza una giornata dedicata al recruiting a Gallipoli, per la ricerca di oltre 100 profili con inserimento previsto in estate. - Humangest, Agenzia per il lavoro di SGB Humangest Holding, organizza una giornata dedicata al recruiting a Gallipoli, per la ricerca di oltre 100 profili con inserimento previsto in estate.





Venerdì 28 giugno, a partire dalle ore 16:00, i recruiter di Humangest accoglieranno i candidati presso lo Zeus Beach – stabilimento sulla Litoranea Gallipoli Leuca, con vista sulla splendida insenatura di Baia Verde – per lo Humangest Job Party: un pomeriggio di incontri e colloqui direttamente in spiaggia, per trovare lavoro godendosi l’estate.





«Dopo le eccellenti performance degli anni precedenti, la Puglia continua ad accrescere il suo livello occupazionale. Secondo i dati diffusi da ISTAT, infatti, nel 2023 la Regione ha registrato una crescita di oltre 26mila occupati rispetto al 2022, confermando questo dinamismo» – commenta Claudia Viglia, Direttore Selezione e Servizio Italia di Humangest – «Portando le nostre migliori offerte di lavoro e i colloqui conoscitivi direttamente in spiaggia vogliamo "accorciare le distanze" con i job seekers, proponendo posizioni lavorative con diversi livelli di seniority su settori talvolta affini al contesto in cui ci troviamo. Con lo Humangest Job Party miriamo a dare il nostro contributo per rafforzare l’occupazione a Gallipoli e in tutta la Puglia, mettendo l’esperienza dei nostri selezionatori al servizio di aziende e candidati. Si tratta di un’iniziativa originale, ad alto valore aggiunto e in linea con la nostra mission di aiutare le persone in cerca di lavoro a orientarsi in un mercato complesso e in continua evoluzione».





Sono più di 100 le posizioni aperte, di queste oltre 50 si concentrano in particolare nei settori Ho.re.ca, industria alimentale, Telecomunicazioni, industria tessile, facility management, Trasporti & Logistica.





Nello specifico, i profili richiesti nella regione Puglia sono:

- Addetti alla ristorazione (camerieri, barman, commis di sala, capo partita, chef) – 20 profili

- Operatori call center - addetti all’assistenza clienti – 30 profili

- Addetti alla vendita GDO – 10 profili

- Autisti patente C/CQC merci – 15 profili

- Operai addetti alla produzione – 20 profili

- Tecnologi alimentari – 10 profili

- Operai settore tessile – 10 profili

- Magazzinieri – 10 profili

- Carrellisti – 20 profili