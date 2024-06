Ristoranti McDonald's di Bari, Brindisi, Lecce e Taranto premiati dall'ONU per l'Impegno nell'Integrazione dei Rifugiati

Quest'anno, il premio “Welcome Working for Refugee Integration” è stato conferito a 220 aziende in Italia, un aumento del 32% rispetto all'edizione precedente. Nel corso del 2023, sono stati attivati 11.700 percorsi professionali per rifugiati nel Paese, favorendo la loro integrazione nel mercato del lavoro.



Testimonianze di successo



Silvestro Colitti, licenziatario di McDonald’s per le aree di Bari, Brindisi, Lecce e Taranto, ha espresso grande soddisfazione per il riconoscimento: "Siamo felici di ricevere nuovamente questo premio. Tutti i ragazzi con cui abbiamo lavorato hanno dimostrato un altissimo livello di dedizione e motivazione. L'inclusione dei rifugiati non ha solo arricchito la nostra cultura aziendale, ma ha anche portato a benefici tangibili in termini di innovazione, efficienza operativa e responsabilità sociale, rafforzando i rapporti con i clienti, partner e la comunità."



Mattia Ventura, un altro licenziatario di McDonald’s per la zona di Bari, ha aggiunto: "L’inclusione di rifugiati e richiedenti asilo ha arricchito il nostro ambiente lavorativo con una straordinaria diversità culturale, apportando nuove prospettive. Questo processo ha rafforzato il senso di comunità e solidarietà tra i nostri dipendenti, migliorando la coesione e la produttività aziendale."



Un invito all'azione per tutte le aziende



Ventura ha sottolineato l'importanza di iniziative simili per tutte le aziende: "Ogni azienda dovrebbe considerare l’avvio di iniziative simili perché non solo contribuiscono al bene comune, ma portano anche vantaggi tangibili in termini di dinamismo, creatività e capacità di affrontare le sfide con uno spirito nuovo e positivo. Come azienda partner del Sistema McDonald’s, riteniamo fondamentale aderire a iniziative che ci consentono di perseguire in modo significativo i valori alla base del brand: inclusione, integrità e comunità."