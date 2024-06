Ritorna a Casamassima Oiza Chicken Beat & Bites: il Festival del Pollo Fritto

Giovedì: What’s My Stage Again – Live Band Karaoke Experience

Venerdì: Blink 132 – Blink 182 Tribute Band

Sabato: Suck My Kiss – Red Hot Chili Peppers Tribute Band

Domenica: Marigold – Foo Fighters Tribute Band

CASAMASSIMA - Dopo il successo della prima edizione, ritorna il festival che ha lasciato il segno: Oiza Chicken Beat & Bites. Dal 4 al 7 luglio, il primo festival del pollo fritto in Puglia si svolgerà nuovamente a Casamassima, coincidente con il Fried Chicken Day del 6 luglio.La città si prepara ad accogliere quattro giorni di cibo, musica e divertimento presso l'area verde tra via Carducci e via Piccinni. L'evento è organizzato da Oiza Chicken con il patrocinio del Comune di Casamassima. A rendere unico il festival ci sarà la partecipazione di Cibo Academy con una selezione di dolci e Paoletto Gelateria con i suoi gelati, accompagnati da una delegazione de I Temerari della Birra che si occuperà della selezione di birre da tutto il mondo.Antonello Pascazio, fondatore di Oiza Chicken, ha voluto riproporre nella sua città la nuova visione gastronomica del pollo fritto, che ha già riscosso notevole successo nella prima edizione. «La scorsa edizione è stata un'anteprima, un vero e proprio corso di formazione. Quest'anno abbiamo alzato notevolmente il livello» ha dichiarato Pascazio.Lo scorso anno, Oiza Chicken Beat & Bites ha registrato numeri straordinari: 4500 presenze e 2000 chili di pollo fritto consumati. I partecipanti hanno potuto gustare fiumi di birra e i chioschi di dolci hanno fatto registrare il sold out. Quest'anno, il festival mira a superare questi risultati eccezionali, confermandosi come un evento imperdibile per tutti gli amanti del buon cibo e della buona musica.Oiza Chicken Beat & Bites non è solo cibo da fast food: il pollo fritto è una delle ricette più amate e consumate al mondo. Questo festival mira a conquistare anche i pugliesi più scettici. A supportare l'evento ci saranno grandi marchi come Amadori, Heinz, Gastronomia Emiliana e LambWeston, che contribuiranno a garantire l'alta qualità del cibo offerto.L'evento inizierà il 4 luglio alle ore 19 con intrattenimento per i più piccoli, seguito da concerti gratuiti a partire dalle 21 fino alle 24. I chioschi offriranno diverse versioni del pollo fritto di Oiza Chicken, birre selezionate da I Temerari della Birra, dolci, gelato e i famosi Bubble Tea.