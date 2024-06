Forum Wine Festival: un weekend di eccellenza enologica a San Pancrazio Salentino

Location: forum eventi



Il Forum Eventi di San Pancrazio Salentino, immerso tra ulivi e palmeti, si estende su oltre 50mila metri quadri ed è uno dei più grandi spazi per eventi della Puglia. La location è suddivisa in diverse aree, che vanno dai grandi concerti ai giardini verdi, dall’area ristoro alle zone dedicate alle attività sportive, offrendo così un ambiente ideale per una manifestazione enologica di questa portata.



Un Festival per tutti i wine lovers



Il Forum Wine Festival si rivolge a tutti gli amanti del vino, dagli esperti ai semplici appassionati che vogliono avvicinarsi al mondo dell’enologia. La rassegna celebra il vino pugliese e salentino, un settore in costante crescita che combina storia, cultura ed economia, promuovendo anche l’enoturismo, che integra le bellezze artistiche e naturali con le produzioni enologiche locali.



Programma dell’evento



Venerdì 21 Giugno





Ore 19.30: Inaugurazione ufficiale con il meeting dei sindaci della zona e la partecipazione di importanti figure istituzionali e del settore enologico.

Ore 20.30: Apertura dei "tasting points" e degli stand enogastronomici.

Ore 21.30: Spettacolo dal vivo con la band comica The Lesionati e l’esposizione della carovana del Vespa Club.

Dalle 22.30: Musica e divertimento con il Kawabonga Party, famoso per la sua scenografia spettacolare e l’energia coinvolgente.





Sabato 22 Giugno





Ore 20.00: Convegno su "Cambiamenti climatici: strategie di mitigazione degli stress idrici, termici e radioattivi in viticoltura".

Dalle 22.30: Musica con “ViolinÒrchestra” di Francesco Del Prete e le “danze zingare” di Cesare Dell’Anna e i suoi Opa Cupa, con la partecipazione speciale di Antonio Castrignanò.





Domenica 23 Giugno





Ore 20.00: Convegno "Mercato svizzero del vino: analisi e opportunità" con rappresentanti della Camera di Commercio Italiana in Svizzera.

Ore 20.30: Apertura degli stand di degustazione e animazione dei The Lesionati.

Dalle 22.30: Live della band Blusex e il black party della crew Bigmama.



Eventi speciali e degustazioni



Il festival offre anche show cooking con The King of Mortadella e lo chef del Forum Feste ed Eventi (prenotazione obbligatoria: 329/7864340, 339/8058066). Inoltre, due masterclass tenute da Carmine Galasso, miglior sommelier di AIS Puglia 2023, sono dedicate al Negroamaro (sabato 22, ore 21) e al Primitivo (domenica 23, ore 21) (Costo: 25 euro per masterclass, info e prenotazioni: 329/7864340, 339/8058066).



Offerta gastronomica



Per tre serate, il pubblico potrà esplorare i migliori prodotti delle aziende partecipanti, accompagnati da una ricca offerta gastronomica che include panini gourmet, fritto di mare, ostriche, carne alla brace, salumi e latticini a Km0, piatti della tradizione di mare e di terra, e l’immancabile pasticciotto al Negroamaro.



Conclusione



Il Forum Wine Festival è un'opportunità imperdibile per immergersi nella cultura enologica del Salento, scoprire nuovi sapori e vivere un'esperienza unica in un'atmosfera di festa e convivialità. L'ingresso è libero, con un calice di degustazione a 10 euro che include quattro ticket per gli assaggi. Per ulteriori informazioni e prenotazioni, visitare il sito forumwinefestival.com o contattare 329/7864340, 339/8058066.

SAN PANCRAZIO SALENTINO - Dal 21 al 23 giugno 2024, il Forum Wine Festival torna a San Pancrazio Salentino per la sua seconda edizione, dopo il grande successo dello scorso anno. L’evento, organizzato dall’associazione Terra Madre Salento, è sostenuto da Regione Puglia, Provincia di Brindisi e Comune di San Pancrazio Salentino, in collaborazione con i Consorzi di Tutela: DOC Salice, Primitivo di Manduria, DOC di Brindisi.