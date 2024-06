Roland Garros: Alcaraz vola in semifinale e sfiderà Sinner

Roland Garros fb



Quarti di finale femminili



Nel tabellone femminile, la polacca Iga Swiatek ha dominato la ceca Marketa Vondrousova con un netto 6-0, 6-2, qualificandosi per la semifinale. Questo segna la terza semifinale consecutiva per Swiatek al Roland Garros, dopo quelle del 2022 e 2023. In semifinale, Swiatek affronterà l'americana Coco Gauff, che ha superato la tunisina Ons Jabeur con il punteggio di 4-6, 6-2, 6-3.



Conclusione



Le semifinali del Roland Garros promettono emozioni e spettacolo, con scontri di alto livello sia nel tabellone maschile che in quello femminile. La rivalità tra Alcaraz e Sinner è destinata a offrire un grande spettacolo, mentre la sfida tra Swiatek e Gauff rappresenta un incontro imperdibile nel torneo femminile.

- Nei quarti di finale del torneo sulla terra rossa del Roland Garros, lo spagnolo Carlos Alcaraz ha prevalso sul greco Stefanos Tsitsipas con un punteggio di 6-3, 7-6, 6-4. Questo successo permette ad Alcaraz di qualificarsi per la semifinale, dove affronterà l'italiano Jannik Sinner venerdì 7 giugno. Per Alcaraz, si tratta del secondo successo consecutivo contro Tsitsipas nei quarti di finale di Parigi, dopo quello ottenuto nel 2023.La prossima sfida vedrà Alcaraz opporsi a Sinner, una rivalità che ha già visto due incontri nei tornei del Grande Slam nel 2022. In quei precedenti, Sinner ha vinto a Wimbledon, mentre Alcaraz ha trionfato agli US Open. Alcaraz ha espresso grande rispetto per Sinner, dichiarando: "Sarà una sfida piuttosto difficile, Sinner è il miglior giocatore di tennis al mondo e per il momento gioca il miglior tennis. Sono onorato che abbia raggiunto questo livello perché mi sprona a migliorare e a dare sempre il cento per cento nei tornei. Mi piace molto vederlo giocare e non vedo l’ora di affrontarlo".