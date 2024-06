Fast Animals And Slow Kids, esce il nuovo singolo 'Come No': il 28 dicembre in concerto a Molfetta

(Ph Simone Biavati)

Per i Fast Animals And Slow Kids, il palco è da sempre il luogo di massima espressione del loro essere. Dopo poco più di un mese dal termine del loro primo tour nei più importanti club d’Europa, infatti, annunciano che nel mese di dicembre torneranno sui palchi dei principali club d’Italia con il “Festa Tour 2024” una serie di nove appuntamenti che toccheranno il paese da nord a sud, tra cui anche la Puglia.





Il calendario completo del nuovo tour prodotto da Vivo Concerti:

Mercoledì 4 dicembre, Milano - Alcatraz

Venerdì 6 dicembre, Venaria Reale (TO) @ Teatro Concordia

Sabato 14 dicembre, Padova - Hall

Martedì 17 dicembre, Roma - Atlantico

Mercoledì 18 dicembre, Firenze - Teatro Cartiere Carrara

Venerdì 20 dicembre, Bologna - Estragon Club

Venerdì 27 dicembre, Napoli - Casa della Musica

Sabato 28 dicembre, Molfetta (BA) - Eremo Club

Lunedì 30 dicembre, Catania – LAND

Quello che la band sta vivendo è un prolifico periodo in studio che, in attesa di un nuovo lavoro discografico, venerdì 7 giugno vedrà la pubblicazione su tutte le piattaforme digitali del nuovo singolo inedito “Come No” (pubblicato da Woodworm in licenza esclusiva M.A.S.T./Believe).

Il brano si basa su un riff di chitarra e tastiere che crea un’atmosfera quasi martellante che ci trasporta in un mood che rispecchia il significato del testo: due parole, “come no”, che si prendono gioco di tutte le tue certezze.

Se è vero che cercare di spiegare il senso di una canzone è spesso molto complesso, il contesto attorno a cui si muove la nascita di un brano può aiutare a decifrarne il significato:

“In un pomeriggio di primavera mi sono ritrovato in un bar di Perugia all’ombra dell’Arco Etrusco a condividere con un’amica i suoi pensieri attorno alla fine della sua storia d’amore – racconta Aimone Romizi, autore del testo - a seguito di un doloroso tradimento mi stava raccontando che quello che aveva appena vissuto, per lei, non era evidentemente “vero amore” ma che di fronte all’esternazione di questo stesso pensiero, durante l’ultima accesa discussione, si era sentita dire la frase “non sarà vero amore ma il senso è lo stesso”. Quell’ultima frase mi aveva colpito e ne avevo parlato agli altri Fask in studio, poche ore dopo, mentre stavamo scrivendo il pezzo.

Ci siamo chiesti se la parola “amore” avesse un significato unico, unitario, un senso condivisibile dal mondo intero.

Ci siamo chiesti cosa succede quando la fiducia nell’altro svanisce e cosa rimane quando nemmeno tu credi più alle tue cazzate?

Quando il senso è lo stesso per tutti tranne che per te, quando cambiare equivale a rimanere fondamentalmente se stessi, cos’altro puoi fare? Noi abbiamo provato a risponderci con una canzone” - chiosano i FAST ANIMALS AND SLOW KIDS.