Roland Garros, terzo turno: Musetti eliminato da Djokovic, avanzano Zverev, Medvedev, De Minaur, Hurkacz e Ruud. Tra le donne Paolini agli ottavi

- Il terzo turno del torneo del Roland Garros ha regalato emozioni e colpi di scena, con diverse partite combattute fino all'ultimo punto.L'italiano Lorenzo Musetti è stato eliminato dal serbo Novak Djokovic con il punteggio di 7-5, 6-7, 2-6, 6-3, 6-0. Dopo un inizio promettente, Musetti non è riuscito a mantenere il vantaggio, cedendo alla superiorità del numero uno del mondo che si qualifica così per gli ottavi di finale.Il tedesco Alexander Zverev ha prevalso sull'olandese Tallon Griekspoor in una battaglia di cinque set, conclusasi 3-6, 6-4, 6-2, 4-6, 7-6. Un match serrato che ha visto Zverev emergere vittorioso nel tie-break decisivo.Il russo Daniil Medvedev si è imposto sul ceco Tomas Machac con il punteggio di 7-6, 7-5, 1-6, 6-4. Nonostante un terzo set difficile, Medvedev ha saputo reagire e chiudere il match in quattro set.L'australiano Alex De Minaur ha superato il tedesco Jan-Lennard Struff in quattro set, 4-6, 6-4, 6-3, 6-3, dimostrando una solidità e una costanza che gli hanno permesso di avanzare nel torneo.Il polacco Hubert Hurkacz ha avuto la meglio sul canadese Denis Shapovalov, vincendo 6-3, 7-6, 4-6, 6-1. Hurkacz ha dominato soprattutto nel quarto set, chiudendo l'incontro con autorità.Il norvegese Casper Ruud ha battuto l'argentino Tomas Martin Etcheverry 6-4, 1-6, 6-2, 6-2. Dopo un secondo set in cui ha ceduto, Ruud ha ritrovato il suo gioco, vincendo gli ultimi due set con sicurezza.Tra le donne, l'italiana Jasmine Paolini ha conquistato un risultato storico, qualificandosi per la prima volta in carriera agli ottavi di finale. Paolini ha sconfitto la canadese Bianca Andreescu con il punteggio di 6-1, 3-6, 6-0.La kazaka Elena Rybakina ha prevalso sulla belga Elise Mertens con un netto 6-4, 6-2, dimostrando un'ottima forma.La bielorussa Aryna Sabalenka si è imposta sulla spagnola Paula Badosa 7-5, 6-1. Dopo un primo set combattuto, Sabalenka ha dominato il secondo set, assicurandosi la vittoria.La francese Varvara Gracheva ha sconfitto la rumena Irina-Camelia Begu 7-5, 6-3, in un match in cui ha mostrato grande tenacia.Infine, la giovane russa Mirra Andreeva ha eliminato l'americana Peyton Stearns con un convincente 6-2, 6-1, continuando la sua impressionante corsa nel torneo.Il Roland Garros continua a riservare sorprese e spettacolo, con i migliori giocatori del mondo pronti a sfidarsi per il titolo.