Emiliano alla celebrazione del 78° anniversario della Repubblica Italiana: 'La Puglia è una capitale della Resistenza e della democrazia'

BARI - Questa mattina, in largo Giannella a Bari, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha partecipato alla cerimonia di celebrazione del 78° anniversario della Fondazione della Repubblica Italiana. Durante il suo discorso, Emiliano ha sottolineato il ruolo centrale che la Puglia ha avuto nella ricostruzione del Paese e nella scelta repubblicana sancita dal referendum del 2 giugno 1946."Il Presidente della Repubblica Mattarella è venuto da noi a festeggiare l'anniversario del Congresso dei Comitati di Liberazione Nazionale, dove il dibattito sul cambio della forma di governo, da Monarchia a Repubblica, divenne centrale. Bari e l’intera regione rivendicano a pieno titolo di essere una delle capitali della Resistenza e della democrazia italiana," ha dichiarato Emiliano."La Puglia ha avuto un ruolo centrale nella ricostruzione del Paese e nella scelta per la Repubblica nel referendum del 2 giugno del 1946," ha continuato Emiliano, ricordando l'importanza storica della regione durante quei momenti cruciali. Il presidente ha poi enfatizzato il valore della festa del 2 giugno, descrivendola come "la festa del futuro, nella quale l'Italia si riconcilia, progetta il proprio cammino e lo fa attraverso le regole ferree della Costituzione, ma anche attraverso la libertà."Concludendo il suo intervento, Emiliano ha lanciato un messaggio di ottimismo, gioia e speranza: "Oggi nel dire 'viva la Repubblica e viva l'Italia', lanciamo un grido di ottimismo, di gioia e di speranza verso tutti coloro che si sentono italiani, o che italiani diventeranno sposando i nostri principi e i nostri valori."La cerimonia ha visto una numerosa partecipazione di cittadini, autorità locali e rappresentanti delle istituzioni, tutti uniti nel celebrare i valori della democrazia e della libertà che la Repubblica Italiana rappresenta.