Enza Pagliara tra i protagonisti del tour internazionale di 'Cantata'

Coreografia: Mauro Bigonzetti

Musica: originale e tradizionale di Assurd (Lorella Monti - Cristina Vetrone), Enza Pagliara e Enza Alessandra Prestia

Messa in scena: Roberto Zamorano

Costumi: Elena Medeiros

Progettazione illuminotecnica: Carlo Cerri

MAASTRICHT - Si è concluso a Maastricht il tour internazionale di primavera di “Cantata”, lo storico spettacolo creato nel 2001 dal coreografo Mauro Bigonzetti. Tra i protagonisti di questa straordinaria tournée, che ha fatto tappa in trenta città tra Paesi Bassi, Germania, Canada e Spagna, c'era anche la salentina Enza Pagliara.“Cantata” è una coreografia brillante e vibrante che celebra la musica popolare del Sud Italia e, in particolare, la tradizione salentina. Questo spettacolo, in vita da 23 anni, ha portato la cultura e i canti popolari italiani nei teatri più prestigiosi del mondo, grazie alle voci dal vivo di Enza Pagliara, Cristina Vetrone, Lorella Monti (Assurd) ed Enza Alejandra Prestia.Ispirandosi alle musiche dell’album “Intrasatta” pubblicato nel 2001 dalle quattro artiste, Mauro Bigonzetti ha creato “Cantata” per la Foundacao Gulbenkian in Portogallo. Da allora, lo spettacolo è stato interpretato da numerose compagnie internazionali, rendendo omaggio a una terra che, ferita dalla seconda guerra mondiale, torna a vivere, cantare e ballare.Durante lo Spring Tour 2024, “Cantata” è stato messo in scena dalle celebri compagnie Introdans (Paesi Bassi) e Les Grands Ballets Canadiens (Canada). "Con questo spettacolo abbiamo portato la musica popolare del Sud Italia nei teatri più importanti del mondo," ha detto Enza Pagliara, riconosciuta come una delle voci più note del canto popolare italiano. "Nel novembre del 2004, 'Cantata' è stato ospitato dal Bolshoi di Mosca. Lì e in molti altri templi dell’arte ho potuto far risuonare brani popolari della mia tradizione, come 'Fimmine' o 'Santu Paulu'. È straordinario il lavoro che Mauro Bigonzetti ha saputo svelare attraverso le sue coreografie, l’essenza e la forza dei nostri canti," ha concluso Pagliara.La tournée ha toccato città come Amsterdam, Nijmegen, Wageningen, Tilburg, Haarlem, Eindhoven, Zwolle, Apeldoorn, Drachten, Den Bosch, Zutphen, Zeist, Zoetermeer, Kerkrade, Enschede e Maastricht nei Paesi Bassi, Leverkusen in Germania, Montreal in Canada, Santa Cruz de Tenerife, Pamplona e Bilbao in Spagna.Lo spettacolo “Cantata” è stato acclamato dalla critica internazionale. Il Boston Globe lo ha definito "umano e indifeso", il Daily News Egypt ha parlato di uno spettacolo che "irradia passione ed energia", mentre La Presse di Montreal lo ha descritto come "un rumore vesuviano".