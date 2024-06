Taranto, Pagano (Pd): incontro con Assessora Ciliento per BRT a San Cataldo

BARI - “Ieri in Regione Puglia con l’assessora Debora Ciliento per fare il punto sulle tante opere in corso e ancora da realizzare sul territorio tarantino. In particolare, si è parlato di un progetto tanto ambizioso quanto importante, presentato lo scorso anno dall’ex assessore di Taranto Mattia Giorno: il prolungamento della linea rossa BRT fino al nuovo ospedale San Cataldo. L’assessora ha rappresentato tutto l’interesse della Regione in questa infrastruttura ed ha assicurato di star già lavorando a tutte le possibili fonti di finanziamento. Siamo fiduciosi di poter avere molto presto novità positive in tal senso, per garantire a Taranto un’altra opera di primissima importanza per la città, che mi piace ricordarlo per i novelli smemorati, è stata realizzata grazie alla progettazione della Regione Puglia su input di Michele Emiliano ed al finanziamento di cui mi sono occupato in prima persona nella scorsa Legislatura insieme ad una vera amica dei tarantini come l’ex Ministra Paola De Micheli.” Così Ubaldo Pagano, deputato pugliese del Partito Democratico.