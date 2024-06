Serie C: il portiere lituano Titas Krapikas del Cerignola rinnova il contratto fino al 2025

Krapikas è alto 1,94 metri ed è molto bravo tra i pali e nelle uscite. Inoltre è stato titolare nella Lituania, nella Lituania Under 21, nella Lituania Under 19, nella Lituania Under 17 e nella Lituania Under 16. Krapikas sarà un punto di riferimento importante nel Cerignola nel girone C di Serie C della prossima stagione il cui obiettivo sarà la qualificazione ai Play Off.

Il portiere lituano Titas Krapikas, 25 anni, del Cerignola, ha rinnovato il contratto fino al 2025, poiché il precedente vincolo scadrà il 30 giugno 2024. L’ accordo è stato raggiunto dopo l’ incontro tra il calciatore e il presidente della squadra ofantina Nicola Grieco. Nello scorso campionato di Serie C Krapikas ha disputato 26 gare. Nella sua carriera ha giocato nella Ternana, nello Spezia, nella Sampdoria Under 19, nella Sampdoria Under 17 e nel Be 1 NFA Jugend.