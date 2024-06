Serie A: il Lecce acquista il centrocampista argentino Thiago Romano dal Panathinaikos

Nella sua carriera ha giocato nel Panathinaikos, nel Panathinaikos Under 19, nel Panathinaikos Under 17, nell’ Aek Athene Under 19, nel Paok Salonicco Under 19, nell’ Olympiakos Under 19, nell’ Ofi Creta Under 19, nell’ Atromitos Under 19, nel Pas Lamia Under 19, nel Volos Under 19 e nel Panetolikos Under 19.

Il calciatore in questa stagione ha disputato 26 partite e realizzato 9 reti. Forte di testa, è alto 1,80 metri, veloce sulle fasce laterali del campo, molto bravo inoltre sia in fase difensiva che in appoggio agli attaccanti. E’ titolare anche nell’ Argentina Under 20.