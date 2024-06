Tragico incidente sull'A1: muore una 60enne pugliese

Intervento e Chiusura del Tratto Stradale



A causa dell'incidente, il tratto dell'A1 interessato è stato temporaneamente chiuso al traffico per permettere le operazioni di soccorso e messa in sicurezza della zona. Le autorità stanno conducendo le indagini per determinare le cause esatte dell'incidente.



La Comunità Sotto Shock



La notizia ha scosso profondamente la comunità pugliese di cui la vittima era originaria. Amici e familiari sono in lutto per la perdita improvvisa e tragica della loro cara.

ORVIETO - Una donna di circa 60 anni, originaria della Puglia, ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto questa mattina sul tratto umbro dell'autostrada A1 tra Orvieto e Fabro. La vettura sulla quale viaggiava, diretta verso nord, è finita fuori strada ribaltandosi nel canale di scolo delle acque adiacente alla carreggiata.Nell'incidente, un'altra persona è rimasta ferita, ma le sue condizioni non sono gravi. Immediato l'intervento delle pattuglie della polizia stradale di Orvieto, di un'ambulanza e dei vigili del fuoco, oltre al personale della società Autostrade per l'Italia.