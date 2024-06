Sextortion all'ex fidanzata: slitta a dicembre la sentenza per Andrea Di Gennaro

BARI - La sentenza nel processo a carico di Andrea Di Gennaro, figlio di Antonio Di Gennaro, ex giocatore del Bari e opinionista Rai, è stata rinviata al prossimo dicembre. Andrea Di Gennaro, 33enne calciatore barese con trascorsi in squadre come Vigor Trani, Locorotondo e Martina Franca, è accusato di tentata estorsione ai danni della sua ex fidanzata.Secondo l’accusa, Di Gennaro avrebbe minacciato la diffusione sul web di alcuni video intimi che ritraevano i due in rapporti sessuali. Questa minaccia avrebbe costituito il tentativo di estorsione, inducendo la vittima a compiere determinate azioni sotto ricatto.Ieri era prevista la sentenza nell'aula del Tribunale di Lecce, ma l'udienza è stata rinviata al 20 dicembre. La difesa di Di Gennaro rimane fiduciosa, sostenendo di avere elementi sufficienti per puntare all’assoluzione del loro assistito.Gli avvocati di Di Gennaro stanno lavorando per dimostrare l'innocenza del loro cliente, confidando che le prove a disposizione possano smontare l’accusa di tentata estorsione. La prossima udienza sarà cruciale per determinare l’esito di questo caso che ha attirato l'attenzione mediatica, anche per via della notorietà del padre dell'imputato.