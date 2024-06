Tragedia familiare a Vico del Gargano: 40enne ucciso dal suocero

VICO DEL GARGANO - Un tragedia ha sconvolto la comunità di Vico del Gargano, nel Foggiano. Un uomo di 40 anni, Davide Mastromatteo, è stato ucciso ieri all’interno della sua abitazione, presumibilmente a colpi di arma da fuoco. Il delitto è avvenuto nell’ambito familiare, e a compiere l'atto sarebbe stato il suocero della vittima, un pensionato, durante un litigio per questioni familiari.Davide Mastromatteo, 39 anni, era un operaio edile noto nella comunità anche per il suo impegno come volontario nella protezione civile locale. L'omicidio, che ha scosso profondamente il paese, è avvenuto nella serata di ieri. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri per avviare le indagini e chiarire le dinamiche dell’accaduto.Il sindaco di Vico del Gargano, Raffaele Scicio, ha espresso sgomento per l'accaduto, dichiarando: "Conosco entrambe le famiglie. Sono persone rispettabili, integrate nella nostra comunità. Non c’era mai stato alcun problema". Le parole del sindaco riflettono la sorpresa e la tristezza della comunità locale, che non aveva mai assistito a un simile episodio di violenza.Le autorità stanno attualmente investigando per ricostruire i dettagli dell’incidente e comprendere le cause che hanno portato a questo drammatico epilogo. La comunità attende con ansia ulteriori informazioni e spera che giustizia venga fatta per Davide Mastromatteo e la sua famiglia.L'intero paese di Vico del Gargano è in lutto per la perdita di un membro stimato e rispettato, ricordando Davide Mastromatteo non solo per il suo lavoro come operaio edile, ma anche per il suo impegno nel volontariato a favore della protezione civile.