SISTAL sceglie la Puglia e Bari per il convegno nazionale 'Transizione verso un sistema alimentare sostenibile'

BARI - SISTAL, società italiana di scienze e tecnologie alimentari, sceglie la Puglia e Bari per il convegno nazionale di scienze e tecnologie alimentari – Transizione verso un sistema alimentare sostenibile. Un appuntamento che nel mese di giugno, nelle giornate del 12 e 13, consentirà un confronto scientifico tra tutti i soci, accademici, ricercatori e professionisti del settore e una discussione con il mondo delle imprese sulle possibilità di sviluppo industriale ecosostenibile grazie all’innovazione nel campo delle tecnologie alimentari. Il convegno si terrà nell’aula magna del Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti Università degli Studi di Bari Aldo Moro.Saranno tanti gli argomenti di studio, dalle farine di legumi negletti siciliani, allo sviluppo di gnocchi surgelati gluten-free a base di farina di lenticchie rosse, dai vantaggi del frazionamento a secco nella produzione di proteine vegetali all’utilizzo di farine di Okra, dal dessert a base di latte d’asina all’alga spirulina, dall’uso delle fecce di vino per produrre biscotti a quello del miele come sostituto del saccarosio nella preparazione del pane. Ma anche nuovi sistemi di etichettatura dei prodotti per promuovere l’adesione alla dieta mediterranea o l’utilizzo di estratto di foglie di olivo per la sostituzione di nitrati e nitriti nelle salsicce stagionate, la valorizzazione degli scarti della lavorazione del carciofo per la produzione di pane arricchito in composti bioattivi, la produzione di muffin senza glutine arricchiti con farina di buccia d’arancia. Ed ancora dai composti bioattivi in prodotti e sottoprodotti vegetali allo sviluppo di prodotti simil-caseari a base vegetale o mista, dalla tecnologia “coating” nel packaging alimentare alle nuove tecnologie per l’estensione della shelf-life degli alimenti. Ed anche delle nuove strategie per la valorizzazione degli scarti vegetali, delle produzione di nuovi alimenti fortificati con sottoprodotti delle filiere agroindustriali, delle tecniche analitiche di ultima generazione per l’analisi e il monitoraggio del processo di trasformazione degli alimenti.Il convegno si svilupperà nel pomeriggio del 12 giugno su due direttrici: Nuovi ingredienti e alimenti, transizione proteica, composti bioattivi e fitochimici, struttura e funzionalità, novel foods, qualità e sicurezza, re-investigation di filiere tradizionali, food performance e digestibility e Nuove soluzioni di packaging e shelf-life, nuovi materiali, nuove tecnologie e processi, ecodesign ed LCA, gestione del fine vita dei materiali di confezionamento, tecnologie del condizionamento e studi di shelf-life.Giovedì 13 gli interventi dei partecipanti si concentreranno sulle Strategie per la valorizzazione e il riuso di sottoprodotti, caratterizzazione e sicurezza, impiego come ingredienti/additivi in alimenti, estrazioni e tecnologie di trattamento green e sui Nuovi approcci analitici e processi in ambito alimentare, incapsulazione di ingredienti, dry-fractionation, 3D printing, biotrasformazioni e fermentazioni di precisione, monitoraggio di processo non distruttivo, biosensori e controlli in linea.Prevista anche una tavola rotonda sulle Nuove sfide del sistema agroalimentare alla quale parteciperanno alcune imprese e professionisti pugliesi dei principali settori alimentari (enologico, lattiero-caseario, prodotti da forno, industria molitoria).“Non è un caso che SISTAL abbia scelto la Puglia e Bari come sede per il convegno nazionale. In questi ultimi anni l’università degli studi Aldo Moro è stata in prima linea nell’affrontare le problematiche del settore agro-alimentare anche industriale, dopo le note vicende legate alla Xylella e ai danni che ha causato in un settore trainante dell’economia regionale - afferma Francesco Caponio coordinatore del comitato organizzatore - sostenendo la ricerca anche su alternative possibili per la ricostruzione del paesaggio. Tutto il DiSSPA (dipartimento di scienze del suolo della pianta e degli alimenti) è impegnato da anni a sviluppare progettualità utili all’agro-industria, alla salvaguardia delle produzioni e dell’ambiente. Siamo lieti di ospitare i soci SISTAL e affrontare con loro le scelte utili ad un cambiamento necessario verso produzioni sostenibili”.Al convegno SISTAL interverranno con le loro ricerche i professori e i ricercatori delle Università di Bari, del Salento, di Milano, Teramo, Udine, Bolzano, Messina, Parma, Sassari, Palermo, Basilicata, Salerno, Reggio Calabria, Firenze, Pisa, Napoli, Ferrara, Torino, Pollenzo, Perugia, Padova, Bologna, Chieti-Pescara, della Tuscia, ed anche del CREA, CNR e ISPA.“Abbiamo registrato un notevole successo in termini di adesioni, saranno infatti 40 le relazioni e 60 i poster che avremmo modo di ascoltare e studiare durante i lavori del convegno. Tra questi – afferma Ernestina Casiraghi presidente SISTAL - sceglieremo e premieremo la migliore relazione e due poster. Un impegno quello SISTAL che conferma la volontà di essere partecipi di un cambiamento non più rinviabile, verso una nuova visione aperta al contributo di quanti in questi anni hanno perseguito la ricerca come strumento utile al miglioramento del settore alimentare”.Il Convegno SISTAL è realizzato con il sostegno di Casillo Next Gen, Consorzio di Tutela Mozzarella di Gioia del Colle D.O.P., Laurieri Master Baker, Levanchimica, Oleificio Cooperativo Contado, PanBiscò, Pulsetek, Valle Fiorita, Azienda Matarrese. Con il patrocinio di Puglia Promozione e Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari.12 giugno – Aula Magna14.00 - Presentazione Convegno e indirizzi di saluto- Stefano BRONZINI – rettore Università degli Studi di Bari Aldo Moro- Maria DE ANGELIS – direttrice del Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti- Ernestina CASIRAGHI –presidente della Società Italiana di Scienze e Tecnologie Alimentari15.00-16.45 - Sessione 1 - NUOVI INGREDIENTI E ALIMENTI. Transizione proteica, composti bioattivi e fitochimici, struttura e funzionalità, novel foods, qualità e sicurezza, re-investigation di filiere tradizionali, food performance e digestibility16.45-17.05 Coffee break e Sessione Poster17.35-19.30 - Sessione 1 - NUOVI INGREDIENTI E ALIMENTI. Transizione proteica, composti bioattivi e fitochimici, struttura e funzionalità, novel foods, qualità e sicurezza, re-investigation di filiere tradizionali, food performance e digestibility (Aula Magna)17.35-19.30 - Sessione 2 - NUOVE SOLUZIONI DI PACKAGING E SHELF-LIFE. Nuovi materiali, nuove tecnologie e processi, ecodesign ed LCA, gestione del fine vita dei materiali di confezionamento, tecnologie del condizionamento e studi di shelf-life (sessione parallela, Aula XI)13 giugno – Aula Magna9.45-11.15 - Sessione 3 - STRATEGIE PER LA VALORIZZAZIONE E IL RIUSO DI SOTTOPRODOTTI. Caratterizzazione e sicurezza, impiego come ingredienti/additivi in alimenti, estrazioni e tecnologie di trattamento green11.15-11.45 Coffee break e Sessione Poster11.45-13.15 – TAVOLA ROTONDA. Le nuove sfide dell’industria agro-alimentare15.30-17.00 - Sessione 3 - STRATEGIE PER LA VALORIZZAZIONE E IL RIUSO DI SOTTOPRODOTTI. Caratterizzazione e sicurezza, impiego come ingredienti/additivi in alimenti, estrazioni e tecnologie di trattamento green (sessione parallela, Aula Magna)15.30-17.00 - Sessione 4 - NUOVI APPROCCI ANALITICI E PROCESSI IN AMBITO ALIMENTARE. Incapsulazione di ingredienti, dry-fractionation, 3D printing, biotrasformazioni e fermentazioni di precisione, monitoraggio di processo non distruttivo, biosensori e controlli in linea (sessione parallela, Aula XI)Conclusioni e premiazione migliore relazione orale e premiazione 2 migliori poster.