II edizione dei Mercoledì con la Storia di Bari: un viaggio nel passato della città

BARI - Torna per la seconda edizione la rassegna dei "Mercoledì con la Storia di Bari", organizzata dall’Associazione del Centro Studi Normanno Svevi e dall’Associazione dei Custodi della Bellezza, con il prezioso contributo della Libreria Laterza.Dopo il successo dell'anno precedente, gli appuntamenti di quest'anno avranno luogo in una cornice suggestiva: la terrazza del Convento del Carmine, situato lungo l'omonima strada che collega due dei monumenti più importanti della città, la Cattedrale e la Basilica di San Nicola.La rassegna prevede tre incontri imperdibili: il primo, il 12 giugno, sarà dedicato a "La Cattedrale racconta", un dialogo inedito sui lati meno conosciuti della Cattedrale di Bari, presentato da Silvia Calò, Michele Cassano e Maurizio Triggiani.Il 26 giugno, l'attenzione si sposterà sulla "Guerra a Bari e in Puglia fra storia e archeologia", offrendo uno sguardo approfondito sulla storia contemporanea della città con Sergio Chiaffarata e Giuliano De Felice.Infine, il 3 luglio, Giulia Perrino e Francesco Violante affronteranno il tema dell'annoso equivoco legato al Castello Svevo di Bari.Tutti gli appuntamenti sono gratuiti e avranno inizio alle ore 19.00 presso la Terrazza del Carmine di Bari. Ogni serata sarà arricchita da incursioni fumettistiche curate da Ugo Liberatore e sarà conclusa con un genuino aperitivo.Gli esperti coinvolti, tra cui Silvia Calò, Maurizio Triggiani, Michele Cassano, Sergio Chiaffarata, Giuliano De Felice, Giulia Perrino e Francesco Violante, si proporranno di raccontare una storia di Bari lontana dai luoghi comuni, svelando dettagli meno noti relativi ad eventi e fatti che hanno riguardato da vicino alcuni monumenti della città.Con questa iniziativa, gli organizzatori si pongono l'obiettivo di diffondere la conoscenza e la consapevolezza del ricco patrimonio storico e culturale di Bari, coinvolgendo cittadini e appassionati in un viaggio avvincente nel passato della città.