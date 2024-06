Stadio Taranto, Turco (M5S): 'Abodi scongiuri Castel di Sangro e si avii ristrutturazione campo sportivo più vicino'

BARI - «Il Ministro dello Sport Abodi, che aveva dato speranza in merito all'utilizzabilità dello Stadio Iacovone di Taranto durante i lavori di ristrutturazione in vista della XX Edizione dei Giochi del Mediterraneo 2026, adesso parla in di un più mansueto “auspicio” che ciò possa avvenire. Come M5S riteniamo che il Governo, anziché incrociare le dita e di rassegnarsi agli eventi, debba scongiurare questa eventualità. In caso contrario dovrebbe agire con immediatezza alla ricerca di un campo sportivo secondario quanto più vicino al capoluogo ionico, per consentire alla squadra di calcio di poter giocare regolarmente le prossime due stagioni non lontano dalla città durante i lavori allo stadio. L'ipotesi di giocare due campionati allo Stadio di Castel di Sangro in Abruzzo, struttura alternativa al momento individuata, esporrebbe società sportiva e soprattutto tifosi del Taranto Calcio a dover sostenere il costo più alto di ritardi e inefficienze accumulati nel corso degli ultimi Governi». Lo afferma in un comunicato stampa il Sen. Mario Turco, Vicepresidente del MoVimento 5 Stelle, nonché Coordinatore del Comitato Economia, Lavoro e Impresa.