Mast Groove Connection: un viaggio musicale nel cuore estivo di Bari

Location e programma



La manifestazione si snoda attraverso i quartieri caratteristici di Bari, trasformando i vari angoli della città in un palcoscenico vibrante. I concerti si terranno in luoghi iconici come Parco Rossani, l’Arena della Pace a Japigia e Piazza del Redentore, creando un'atmosfera unica e tessendo legami tra le comunità.



Artisti e ospiti



Tra gli artisti che parteciperanno a Mast Groove Connection ci sono nomi illustri come Noemi, Carolina Bubbico, Gaia Gentile, Mario Rosini, Stefano Marchese, Gianni Rosini, Rosanna D'Ecclesiis e Stefania Arcieri. Questi artisti si esibiranno in concerti che celebrano l'essenza della canzone italiana e la sua evoluzione contemporanea.



La rassegna vedrà anche la partecipazione di ospiti internazionali come Alegre Correa, leggendario solista della band di Joe Zawinul e vincitore del Grammy con i "The Syndicate", Sandro Haick, polistrumentista brasiliano di fama mondiale, e Roberto Taufic, chitarrista e compositore di grande talento.



Collaborazioni e workshop



Mast Groove Connection si avvale della collaborazione dell'Associazione Culturale Abaporu, che da anni lavora per creare unione e condivisione tra la cultura italiana e quella brasiliana. La rassegna non si limiterà alla musica, ma includerà anche cibo e attività culturali per portare nelle piazze baresi lo spirito e l'anima del popolo brasiliano.



Inoltre, prima di ogni concerto si terranno workshop incentrati sui temi del festival, dialoghi con gli ospiti e consigli per l’ascolto. Questi workshop, fondamentali per l'inclusione e la ricaduta sul territorio, inizieranno alle 18:00, mentre i concerti avranno inizio alle 21:00.



Date dei concerti





2 luglio - Piazza del Redentore: Gianni Rosini Quartet feat. Alegre Correa

16 luglio - Arena della Pace: Gaia Gentile feat. Stefano Marchese

29 luglio - Parco Rossani: Brazilian Vibes con Rosanna D’Ecclesiis feat. Roberto Taufic

18 agosto - Arena della Pace: Flowing Chords con Noemi, Carolina Bubbico, Folcast e Davide Shorty

22 agosto - Parco Rossani: Cores do Brasil con Stefania Arcieri feat. Sandro Haick

28 agosto - Arena della Pace: Mario Rosini Trio feat. Sandro Haick



Dettagli e ingresso





Inizio Workshop: ore 18:00

Inizio Concerto: ore 21:00

Ingresso: Gratuito



Mast Groove Connection è un progetto finanziato da "POC METRO 2014-2020 PROGETTO 'LE DUE BARI 2024' CUP J94J24000270001".



Per maggiori informazioni e aggiornamenti, visitare il sito ufficiale dell'evento.

BARI - Nell'estate di Bari prende vita un’esperienza musicale straordinaria: Mast Groove Connection, una rassegna che celebra la ricchezza delle culture del mondo attraverso la musica. Questo evento, che abbraccia con passione e armonia le diverse tradizioni musicali, è un vero e proprio omaggio alla fusione tra le note italiane della canzone d’autore, i ritmi della musica brasiliana e il jazz.L'evento è diretto artisticamente da Alceste Ayroldi, illustre giornalista barese noto per il suo ruolo di collante tra culture e artisti in tutto il mondo. L'organizzazione è curata da Antonello Boezio, musicista e produttore discografico, rappresentante di Bobo Studios - MAST - Music Academy Recording Studios, in collaborazione con l'etichetta discografica Bobo Records.