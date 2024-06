Sulle sponde della Magna Grecia: a Taranto la presentazione del saggio che inaugura nuovi percorsi di studio sulla letteratura del Novecento

Al seguente link il video-trailer del libro: https://www.youtube.com/watch?v=TjNof3mntNY Per ulteriori aggiornamenti:

Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=61559380366009&locale=it_IT

Sito https://spondedellamagnagrecia.altervista.org/

Per i lettori, inoltre, sono stati realizzati dei segnalibri gratuiti e scaricabili da qui: https://share.mail.libero.it/ajax/share/0825e7c90c2f1e47a897d43c2f1e4491bdb1a6d157884fd1/1/8/ MjQ/MjQvMQ



Info:



Dove: Sala Conferenze, Banca di Bari e Taranto

Quando: 27 giugno, ore 18:30

Ingresso libero e gratuito

TARANTO - Giovedì 27 giugno, alle ore 18:30, presso Sala Conferenze della Banca di Bari e Taranto, in Via Berardi n° 31, sarà presentato, per la prima volta a Taranto e dopo il successo grottagliese, il saggio Sulle sponde della Magna Grecia – Il Novecento di Spagnoletti, Carrieri, Grisi e gli altri, II edizione, Passerino Editore.L’evento, totalmente gratuito, è organizzato dalla Libreria Books and Bags (Scorpione editore) e rappresenterà un’occasione per immergersi nella storia della letteratura novecentesca del meridione e di tutti quei territori che un tempo costituivano la Magna Grecia, con particolare attenzione, per l’occasione, al tarantino.Oggi più che mai è necessario ripensare alla storia letteraria della nostra nazione attraverso un approccio realmente unitario, che non si fermi alla solita triade Pirandello - Deledda - Quasimodo per il Novecento, ma si apra a tutti quegli autori del meridione che hanno dato un significativo contributo alla produzione letteraria del secolo scorso.Dove sono, dunque, gli scrittori e le scrittrici del meridione che hanno caratterizzato il Novecento letterario? Non nei manuali. Per questa ragione, Sulle sponde della Magna Grecia – Il Novecento di Spagnoletti, Carrieri, Grisi e gli altri costituisce un’eccezione nel panorama editoriale italiano, un anti-manuale.Il saggio, disponibile sia in cartaceo che in ebook, ripercorre la più recente storia letteraria del meridione attraverso una lente d’ingrandimento unica: l’appartenenza alla Magna Grecia. Riscoprire una terra per riscoprirne l’identità plurima e composita, per riscoprirsi fra memorie e storie, fra Storia collettiva e ricordi.Gli autori trattati nel saggio: Spagnoletti, Carrieri, Grisi, Fornaro, Corti, Quasimodo, Pierri, Selvaggi, Tebano, Pinto, Viola, De Giorgio, Rasulo, Belli, Pavese, Alvaro, Scotellaro, Sinisgalli, Levi, Rinaldi, Riviello, Pasolini, Calabrò, Pascoli, Parrella, D’Arrigo, Piccoli, Tedeschi, Gatto, Rio, Valentino, Buttitta e Lippo.Non mancano, infine, riferimenti a intellettuali di punta del panorama letterario italiano come Sciascia, Palazzeschi, Flora, Binni, Dante Alighieri, Serao, Bellonci e molti altri.