Tentato assalto al bancomat a Bitonto: due feriti nell'esplosione

Indagini in corso



Sul luogo dell'esplosione sono intervenuti prontamente i vigilantes e gli agenti della polizia di Stato, che hanno avviato le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e identificare tutti i membri del commando. Gli inquirenti stanno esaminando i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona e raccogliendo testimonianze che possano fornire ulteriori dettagli sull'operazione fallita.



Precedenti attacchi



Questo non è il primo episodio di assalto a bancomat avvenuto nella zona nelle ultime settimane. Il furto del 15 giugno al Monte dei Paschi di Siena aveva già messo in allerta le forze dell'ordine locali. Gli investigatori stanno cercando di capire se ci sia un collegamento tra i due episodi e se il gruppo responsabile possa essere lo stesso.



Allerta sicurezza



L'accaduto ha riacceso i riflettori sulla sicurezza delle banche e degli sportelli automatici, spingendo le autorità a intensificare i controlli e la sorveglianza notturna per prevenire ulteriori tentativi di furto. I residenti di Bitonto sono stati invitati a segnalare immediatamente alle forze dell'ordine qualsiasi attività sospetta nelle vicinanze degli sportelli bancomat.



L'indagine è ancora in corso e ulteriori sviluppi sono attesi nei prossimi giorni, mentre le autorità continuano a lavorare per identificare e arrestare tutti i responsabili dell'assalto fallito.

