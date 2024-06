Tragedia sulla litoranea di Ponente a Barletta: 84enne trovato senza vita

BARLETTA - Questa mattina, sulla litoranea di Ponente a Barletta, è stata scoperta una tragedia quando un 84enne è stato trovato senza vita sul bagnasciuga. Il corpo dell'anziano è stato avvistato da alcuni bagnanti che hanno immediatamente lanciato l'allarme.Sul posto sono intervenuti prontamente i soccorsi del 118 e la Capitaneria di Porto. Tuttavia, il personale medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Le prime ipotesi suggeriscono che all'origine della tragedia ci possa essere stato un malore improvviso.Le autorità stanno indagando per chiarire le circostanze esatte della morte. Nel frattempo, la comunità di Barletta è sconvolta e si stringe intorno alla famiglia dell'84enne, esprimendo profondo cordoglio per questa perdita improvvisa.