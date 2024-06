Terzo titolo del Grande Slam per Carlos Alcaraz: trionfo al Roland Garros contro Zverev

Roland Garros fb

PARIGI - Carlos Alcaraz ha conquistato il suo terzo titolo del Grande Slam in una spettacolare finale contro Sascha Zverev al Philippe Chatrier. La partita è stata una battaglia di alti e bassi, con momenti di grande tensione e cambiamenti di ritmo che hanno tenuto gli spettatori col fiato sospeso.La partenza di Zverev è stata disastrosa, con due doppi falli nei primi due servizi del match. Il tedesco ha cercato di ritrovare la concentrazione cambiando racchetta, ma Alcaraz ha immediatamente approfittato della situazione, strappandogli il servizio. Zverev ha mostrato resilienza, riuscendo a recuperare lo svantaggio iniziale, ma il giovane spagnolo ha mantenuto la calma e ha nuovamente breakkato Zverev nel 5° game. Alla fine, Alcaraz ha chiuso il primo set 6-3 con un altro break.Nel secondo set, Zverev ha trovato maggiore solidità, mentre Alcaraz ha iniziato a mostrare segni di cedimento al servizio, commettendo più errori. Nonostante ciò, lo spagnolo è riuscito ad annullare tre palle break nel primo game, ma nel 5° game ha ceduto il servizio, finendo sotto 3-2. Zverev ha consolidato il vantaggio breakkando di nuovo nel 7° game e ha chiuso il set 6-2, riportando i set in parità.Il terzo set è stato un vero capolavoro di tennis. Zverev ha subito un break nel 6° game dopo averne chiusi tre a zero, ma ha ribaltato la situazione. Sul 5-4, Alcaraz ha servito per il set ma ha commesso un errore di rovescio, concedendo una palla break al tedesco, che ha sfruttato l'occasione per rientrare in gioco. Zverev ha breakkato di nuovo per il 6-5 e ha chiuso il set 7-5, portandosi in vantaggio per 2-1.Nonostante il vantaggio, Zverev si è trovato subito in difficoltà nel quarto set, subendo un break in apertura. Alcaraz ha aumentato i cambi di ritmo e la profondità dei colpi, consolidando un vantaggio di 3-0 e mettendo sotto pressione il tedesco. Zverev ha subito un doppio break e, nonostante sia riuscito a recuperarne uno, ha ceduto rapidamente, con Alcaraz che ha chiuso il set 6-1.Nel quinto set Zverev capitola 6-2, perdendo due volte il servizio. Carlos Alcaraz ha dimostrato ancora una volta la sua classe e determinazione, aggiudicandosi il terzo titolo del Grande Slam con una vittoria impressionante. La partita contro Zverev è stata un esempio di grande tennis, con entrambi i giocatori che hanno mostrato abilità straordinarie e una straordinaria capacità di adattamento. Con questo trionfo, Alcaraz continua a consolidarsi come una delle stelle emergenti del tennis mondiale.