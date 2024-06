Allerta squali, aumentano gli attacchi in Florida e Hawaii portando alla chiusura delle spiagge e ai ricoveri ospedalieri

Non erano disponibili ulteriori dettagli. Quello stesso giorno, secondo il Northwest Florida Daily News, si sono verificati due attacchi di squali al largo delle spiagge della Florida, ferendo una donna e due ragazze adolescenti. Oggi, 8 giugno, i funzionari hanno riaperto le spiagge nella contea di Walton e nella vicina contea di Bay in Florida. Entrambe le contee hanno cambiato i beach flag da doppio rosso (acqua chiusa al pubblico) a rosso singolo e viola, indicando condizioni di alto pericolo e la presenza di vita marina pericolosa.





"Chiediamo semplicemente a tutti di essere consapevoli di ciò che li circonda mentre sono in acqua." ha dihiarato Corey Dobridnia, l'ufficiale incaricato per le relazioni con la stampa per l'ufficio dello sceriffo della contea di Walton, e riportato dal Northwest Florida Daily News. A marzo, un altro attacco di squali è avvenuto a Oahu, a est, a Ka'a'awa, quando una ragazzina di 11 anni stava nuotando: secondo quanto riferito, si è trattato del primo incontro con uno squalo nello stato quest'anno.





Un altro attacco due giorni dopo, il 4 marzo, a Waikīkī ha coinvolto uno squalo che mordeva la coda di una tavola da surf, secondo la Shark Incidents List dello stato. Una donna è stata ferita da uno squalo mentre nuotava oltre il primo banco di sabbia nel Golfo del Messico nella contea di Walton, a ovest di Laguna Beach, dopo le 13:15 di venerdì, secondo l'ufficio dello sceriffo della contea di Walton. La donna, 45 anni, ha perso il braccio inferiore sinistro e ha riportato ferite alla parte centrale, hanno detto i funzionari in una conferenza stampa venerdì pomeriggio. È stata ricoverata in ospedale in condizioni critiche, hanno detto i funzionari. Meno di due ore dopo, si è verificato un altro attacco a circa cinque miglia a est vicino a Inlet Beach.





Le vittime, di età compresa tra 15 e 17 anni, si trovavano nell'acqua profonda fino alla cintola a circa 4 miglia dal punto in cui è avvenuto il primo attacco. Una vittima è stata ricoverata in ospedale in condizioni critiche e l'altra in condizioni stabili, hanno detto i funzionari. "Siamo sicuri al 100% che questo sia stato fatto da uno squalo", ha detto Dobridnia alla stampa. I due attacchi sono avvenuti a "una distanza molto breve", ha detto. "molto probabilmente sarà lo stesso squalo."





Le spiagge sono state chiuse venerdì e riaperte sabato mattina. Gli Stati Uniti hanno registrato il maggior numero di morsi di squalo non provocati segnalati (36), due mortali nel 2023, un anno in cui i morsi di squalo e gli attacchi mortali di squali sono aumentati leggermente in tutto il mondo, secondo l’International Shark Attack File dell’Università della Florida. (I morsi provocati si verificano quando una persona inizia in qualche modo l’interazione con uno squalo, mentre i morsi non provocati si verificano senza provocazione umana.)





L'anno scorso la Florida ha avuto il maggior numero di casi immotivati ​​(16). Si tratta di un valore leggermente inferiore alla media, ma l'estesa costa dello stato e l'industria del turismo lo rendono il solito contendente per la maggior parte delle attività sugli squali, ha detto alla stampa Gavin Naylor, direttore del programma di ricerca sugli squali del Museo di storia naturale della Florida.





Gli esperti, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, non pensano che gli squali stiano diventando più aggressivi. È una combinazione di fattori, tra cui le persone nell'acqua calda, afferma Naylor sul sito web del museo. Un uomo ricoverato in ospedale il 2 giugno dopo essere stato attaccato da uno squalo è stato dimesso dall'ospedale il 6 giugno, secondo un comunicato stampa della città di Del Mar, California. Ha subito lesioni al busto, al braccio sinistro e alla mano a causa dei morsi di squalo avvenuti quando si trovava a circa 100 metri dalla costa dalla spiaggia a nord del Torrey Pines State Park. Faceva parte di un gruppo di nuotatori che si allenano regolarmente nella zona, hanno detto i funzionari.





Un tratto di due miglia della spiaggia di San Clemente è stato chiuso per parte del fine settimana del Memorial Day dopo che un incidente "aggressivo" con uno squalo ha provocato la caduta di un surfista da una tavola da surf domenica 26 maggio, ha riferito il registro di Orange County (California). Da allora la spiaggia è stata riaperta. A maggio, due pescatori sono stati morsi da squali in incidenti separati a meno di 36 ore di distanza l'uno dall'altro nelle Florida Keys.

ISOLE HAWAII, STATI UNITI - Con l’avvicinarsi dell’estate aumentano le segnalazioni di attacchi di squali. Il più recente? Una donna di 25 anni che venerdì 7 giugno, era in gravi condizioni dopo un apparente attacco. La donna, non ancora identificata, è stata gravemente ferita venerdì nelle acque al largo dell'isola di Oahu alle Hawaii, vicino all'Haleiwa Small Boat Harbour, una destinazione popolare per i tour degli squali, secondo KHON, di Honolulu, affiliato di Hawaii Fox, che era tra i numerosi organi di stampa che hanno riportato l'attacco. I paramedici sono intervenuti verso le 14:00 di venerdì e hanno curato la donna per ferite multiple e l'hanno portata in un ospedale traumatologico in gravi condizioni, secondo Sunny Johnson, Honolulu Supervisore paramedico dei servizi medici di emergenza. Lo ha riferito l'Associated Press.