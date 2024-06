Tragedia ad Alessano: 97enne muore dopo l'aggressione del cane corso del nipote

L'Intervento dei Carabinieri



ALESSANO – Non ce l'ha fatta la 97enne di Alessano aggredita giovedì scorso dal cane corso del nipote. La donna è deceduta ieri sera nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce a causa delle gravi ferite riportate al volto e alla testa.L'anziana era stata attaccata improvvisamente dal cane mentre si trovava nella sua abitazione. Le ferite profonde causate dall'animale hanno reso necessari immediati soccorsi medici, ma nonostante gli sforzi dei sanitari, la situazione è apparsa subito critica. La donna è stata trasportata d'urgenza all'ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove è stata ricoverata nel reparto di Rianimazione.