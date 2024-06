Un menu 'leggero' e tradizionale per la cena inaugurale del G7 al Castello Svevo di Brindisi

La Tradizione Pugliese in Quattro Portate



Pierangelo Argentieri, presidente di Federalberghi e direttore di Tenuta Moreno, responsabile dell'organizzazione della cena, ha dichiarato all'ANSA: "Saranno piatti della tradizione pugliese, ma non solo, pesce proveniente da tutta la regione e tanto altro". Argentieri ha sottolineato che tutti gli ingredienti utilizzati saranno rigorosamente pugliesi, garantendo così un'esperienza culinaria autentica.



Il menu della serata prevede:





Antipasto : Scorfano con pomodorini secchi ed erbe aromatiche, accompagnato da barattieri e pomodorini fiaschetto di Torre Guaceto.

: Scorfano con pomodorini secchi ed erbe aromatiche, accompagnato da barattieri e pomodorini fiaschetto di Torre Guaceto. Primo piatto : Tortelli ripieni di gallinella, con julienne di pesce serra affumicato, un omaggio alla cucina italiana.

: Tortelli ripieni di gallinella, con julienne di pesce serra affumicato, un omaggio alla cucina italiana. Secondo piatto : Filetto di dentice alle mandorle di Toritto, accompagnato da una crema di burrata di Andria e crumble di tarallo dolce con ciliegie ferrovia.

: Filetto di dentice alle mandorle di Toritto, accompagnato da una crema di burrata di Andria e crumble di tarallo dolce con ciliegie ferrovia. Dessert : Una selezione di dolci pugliesi che chiuderà il pasto in bellezza.

: Una selezione di dolci pugliesi che chiuderà il pasto in bellezza. Vini Locali e Amari Pugliesi

Le pietanze saranno accompagnate dai rinomati vini locali, selezionati per esaltare i sapori dei piatti. A fine pasto, i commensali potranno degustare l'amaro Carduus di Brindisi e il caffè Fadi, prodotto da una torrefazione del capoluogo messapico.



Un'Accoglienza Raffinata



I leader del G7, i loro staff e i diplomatici saranno accolti in tre sale distinte del Castello Svevo, garantendo un ambiente raffinato e intimo per la cena. Questo evento non solo metterà in mostra l'eccellenza culinaria pugliese, ma rappresenterà anche un'occasione per la regione di brillare sulla scena internazionale.



L'organizzazione della cena è stata curata nei minimi dettagli per assicurare che ogni aspetto rispecchi l'ospitalità e la tradizione pugliese, rendendo l'incontro del G7 un evento memorabile anche dal punto di vista gastronomico.

BRINDISI – La cena inaugurale del G7, che si terrà il 13 giugno nel suggestivo Castello Svevo di Brindisi, promette di essere un evento di alta gastronomia e tradizione. I leader dei sette paesi più industrializzati al mondo, insieme al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, saranno deliziati con un menu "leggero" di quattro portate, creato per esaltare i sapori autentici della Puglia.