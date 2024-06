Ostuni, grande successo della 'Ostuni Design Week-End'

OSTUNI (BR) - Gli architetti e designer dei più importanti studi di progettazione si sono dati appuntamento dal 6 al 9 di Giugno alla Ostuni Design Week-End, per un summit creativo e visionario, gemma preziosa nel mare magnum degli eventi dedicati al design. - Gli architetti e designer dei più importanti studi di progettazione si sono dati appuntamento dal 6 al 9 di Giugno alla Ostuni Design Week-End, per un summit creativo e visionario, gemma preziosa nel mare magnum degli eventi dedicati al design.





Design Week-End è un format e un’organizzazione, che porta nelle diverse location coinvolte, tra cui Pietrasanta e Courmayeur, un pacchetto completo di contenuti, che si modificano e arricchiscono di volta in volta, in base alle specificità del luogo e alle tradizioni locali.





Protagonista della prima edizione, le opere, pezzi unici, di art-design luminose Dixpari che hanno dato luce alle strade e alle piazze della pittoresca città pugliese, in perfetto connubio con il tema della manifestazione: la singolarità dello spazio, in termini di peculiarità e specificità dei luoghi, che mai come ad Ostuni, si carica di significato.





Una serie di eventi ha coinvolto sia addetti ai lavori che amanti del design: dalla partecipazione dell’astrofisico Francesco Haardt che ha entusiasmato il pubblico raccontando come l’energia influisce sullo spazio intorno a noi all’approfondimento da un punto di vista green della gestione del verde, senza dimenticare momenti di incontro come il White Party e il primo trofeo petanqueCAD, torneo di bocce per archittetti&design.





Grande successo per Dixpari, che ha presenziato alla manifestazione con "Alone 0181 - Perito Moreno" all’interno della mostra Città Bianca di Cappellini e con un’esposizione più corposa nel chiostro di Palazzo San Francesco.





L’azienda nasce come continuum di SPA S.p.A., trasformandone gli sfridi di materiale termoplastico e creando opere luminose di art design. Ogni opera è numerata e firmata, ha un suo certificato di autenticità e viene battezzata con un proprio nome, che richiama le sensazioni che suscita appena creata.





