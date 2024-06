Tragedia a Brescia: bambina di un anno e mezzo muore investita fuori dalla scuola

BRESCIA - Una tragica fatalità ha sconvolto il quartiere Sant'Anna di Brescia, dove una bambina di un anno e mezzo è morta dopo essere stata investita fuori dalla scuola Little England di viale Caduti del Lavoro. L'incidente, avvenuto nel parcheggio interno alla scuola, ha provocato gravissime ferite alla piccola, che è stata immediatamente trasportata in codice rosso all'ospedale. Purtroppo, al momento del soccorso, la bambina era già in arresto cardiocircolatorio e nonostante gli sforzi dei medici, non è stato possibile salvarla.A investire la bambina è stata la nonna di un altro bambino, alunno di prima elementare della stessa scuola, e non la nonna della piccola vittima. Nell'incidente è rimasta coinvolta anche la nonna della bambina, un'anziana di 80 anni, che ha riportato traumi agli arti inferiori e superiori. La donna è stata trasportata in codice giallo all'ospedale Sant'Anna per le cure necessarie.Sul luogo dell'incidente è intervenuta immediatamente la polizia locale per effettuare i rilievi del caso e chiarire la dinamica dell'accaduto. La comunità è sconvolta e in lutto per questa tragica perdita, con molti genitori e insegnanti che si sono radunati per esprimere il loro cordoglio e supporto alla famiglia colpita dalla tragedia.Questo drammatico episodio ha riportato l'attenzione sulla sicurezza nelle aree scolastiche e nei parcheggi adiacenti, sollevando interrogativi sulle misure di prevenzione per evitare che simili incidenti possano ripetersi in futuro.Le autorità locali e la scuola Little England hanno espresso il loro profondo cordoglio alla famiglia della bambina, promettendo di collaborare pienamente con le indagini per fare luce su questa tragica vicenda. Intanto, l'intera comunità di Brescia si stringe attorno ai parenti della piccola, offrendo sostegno e solidarietà in questo momento di immenso dolore.