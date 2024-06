Comunali Bari, Vito Leccese: 'Partire dal buon lavoro fatto per migliorare il futuro della città'

Un futuro sostenibile per Bari



Il messaggio di Vito Leccese si conclude con un incoraggiamento ai cittadini: "Andiamo!", un invito a unirsi a lui nel percorso verso una Bari più verde e sostenibile. La visione di Leccese mira a trasformare la città in un esempio di mobilità urbana moderna e rispettosa dell'ambiente, migliorando al contempo la qualità della vita dei suoi abitanti.



Con queste proposte, Leccese spera di ottenere il sostegno dei baresi, impegnandosi a portare avanti un programma che mira a costruire un futuro migliore per tutti.





BARI - Bari si prepara a un futuro di mobilità sempre più sostenibile, efficiente e conveniente, grazie alla visione del candidato del Partito Democratico, Vito Leccese. In un recente video postato su Facebook, Leccese ha delineato la sua idea di mobilità sostenibile per la città, sottolineando l'importanza di costruire sulle basi del buon lavoro già svolto.Leccese ha espresso la necessità di partire dai progressi fatti fino ad ora per continuare a migliorare Bari, proponendo un approccio integrato e innovativo alla mobilità urbana. Nel suo messaggio, il candidato ha dichiarato: "Bari avrà una mobilità sempre più sostenibile, efficiente e conveniente. Vi spiego come," invitando i cittadini a guardare il video per scoprire i dettagli del suo piano.