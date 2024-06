Tragedia a Canosa: barbiere 37enne trovato morto nel suo salone

CANOSA DI PUGLIA - Una tragica scoperta è avvenuta ieri sera a Canosa, dove un barbiere di 37 anni è stato trovato morto all'interno del suo salone dai genitori. Preoccupati per non aver ricevuto alcuna notizia dal figlio per tutta la giornata, i genitori si sono recati presso il suo luogo di lavoro, facendo la tragica scoperta.I primi esami sul corpo del barbiere hanno escluso segni di colluttazione violenta. L'ipotesi al vaglio degli inquirenti è che possa essere rimasto vittima di un infarto causato da un'overdose di eroina. Tuttavia, ulteriori accertamenti e l'autopsia potranno fornire maggiori dettagli sulle cause del decesso.Sul posto sono intervenuti immediatamente gli operatori del 118 e la Polizia. I soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane uomo. La Polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze esatte dell'accaduto.La notizia della morte del barbiere ha scosso profondamente la comunità di Canosa. Il 37enne era conosciuto e apprezzato dai suoi clienti e dai colleghi. I messaggi di cordoglio e di vicinanza ai familiari non hanno tardato ad arrivare, esprimendo il dolore e lo shock per la prematura scomparsa.