Grave incidente sulla SS172 tra Casamassima e Turi: coinvolte tre auto

CASAMASSIMA - Un terribile incidente si è verificato nella notte sulla SS172, la strada che collega Casamassima e Turi. Tre auto sono rimaste coinvolte nello schianto, provocando un bilancio di sei feriti, uno dei quali è stato trasportato in ospedale in codice rosso.Secondo le prime ricostruzioni, sembra che il conducente di un'Audi abbia tentato un sorpasso azzardato, trovandosi improvvisamente di fronte a un'altra vettura. L'impatto è stato inevitabile, coinvolgendo anche l'auto che stava per essere sorpassata. Le tre vetture si sono scontrate violentemente, causando gravi danni e lasciando la carreggiata disseminata di detriti.Sul luogo dell'incidente sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco di Putignano e Bari Fiera del turno A, diverse ambulanze del 118, i Carabinieri della stazione di Casamassima e il nucleo Radiomobile di Gioia del Colle. I soccorritori hanno lavorato intensamente per estrarre i feriti dalle auto e prestare loro le prime cure.Il bilancio dell'incidente è di sei feriti. Uno di questi, in condizioni particolarmente gravi, è stato trasferito in ospedale in codice rosso. Gli altri cinque feriti sono stati trasportati in diversi ospedali della zona per ricevere le cure necessarie.Il traffico sulla SS172 è stato temporaneamente deviato su altre arterie per permettere ai soccorritori di operare in sicurezza e rimuovere le carcasse delle vetture coinvolte. La strada è rimasta chiusa per diverse ore fino al completamento delle operazioni di soccorso e pulizia.