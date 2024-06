Tragedia a Gravina: Rosy Varvara muore dopo giorni di agonia

BARI - Gravina è sconvolta dalla tragica scomparsa di Rosy Varvara, la 30enne figlia di Rino Manada, ex componente della famiglia Mudù. La giovane è deceduta nelle scorse ore in ospedale, dove era ricoverata a seguito di un incendio che ha devastato la sua abitazione pochi giorni fa.L'intera comunità è rimasta senza parole di fronte a questa tragedia. Il padre di Rosy, Rino Manada, ha assistito impotente alla scena drammatica: la ragazza è rimasta intrappolata in casa, riportando ustioni sull'80 per cento del corpo. I Vigili del Fuoco, intervenuti prontamente, sono riusciti a estrarla dall’abitazione, ma le sue condizioni sono apparse subito gravissime. Nonostante gli sforzi dei medici, Rosy non ce l'ha fatta.Sui social network sono apparsi centinaia di messaggi di cordoglio da parte di amici, conoscenti e cittadini di Gravina, uniti nel dolore per la perdita di una giovane vita. La comunità si stringe attorno alla famiglia Manada in questo momento di profonda tristezza.