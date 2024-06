Lecce, sabato 6 luglio il concerto 'Romanticismo al pianoforte' di Lorenzo Napoli nella Sala Giardino

LECCE - I grandi autori romantici saranno protagonisti, sabato 6 luglio, del penultimo appuntamento di "Classica d'Estate...& Wine", la rassegna della Camerata Musicale Salentina che si tiene nella Sala Giardino di Via Lino Suppressa (traversa di Via Petraglione) a Lecce. Ad eseguirli sarà il talentuoso pianista Lorenzo Napoli, Vincitore del Concerto Premio assegnato dalla Camerata al Concorso Musicale Internazionale Villa La Meridiana 2023. Il programma prevede musiche di Beethoven, Chopin e Rachmaninov. - I grandi autori romantici saranno protagonisti, sabato 6 luglio, del penultimo appuntamento di "Classica d'Estate...& Wine", la rassegna della Camerata Musicale Salentina che si tiene nella Sala Giardino di Via Lino Suppressa (traversa di Via Petraglione) a Lecce. Ad eseguirli sarà il talentuoso pianista Lorenzo Napoli, Vincitore del Concerto Premio assegnato dalla Camerata al Concorso Musicale Internazionale Villa La Meridiana 2023. Il programma prevede musiche di Beethoven, Chopin e Rachmaninov.





Nato nel 2005, Lorenzo Napoli ha iniziato a studiare pianoforte all'età di 10 anni con la Prof.ssa Miriam Caputo presso l’Associazione Junior Band di Melissano, dove ha studiato per sei anni, durante i quali ha acquisito varie certificazioni ABRSM in Pianoforte. Frequenta ora il Liceo Musicale "E. Giannelli" di Parabita, dove ha studiato pianoforte e violino dapprima con Giovanna Tricarico, poi con Lucia Antico e Alessandra Gallo. Nel 2022 entra nel Triennio Accademico in Pianoforte al Conservatorio "Tito Schipa" di Lecce sotto la guida del Maestro Corrado Nicola de Bernart. Ha partecipato a vari concorsi nazionali e internazionali sia come solista che accompagnatore. Nel 2023 ha partecipato al Concorso Villa La Meridiana, aggiudicandosi il primo premio assoluto.





Prevendite disponibili presso la sede della Camerata Musicale Salentina, online e nei punti vendita del circuito Vivaticket.





Fondata dal M° Carlo Vitale nel 1970, la Camerata Musicale Salentina è sostenuta dal Ministero della Cultura, dalla Regione Puglia e dal Comune di Lecce. Sponsor della manifestazione Banca Popolare Pugliese.





PROGRAMMA MUSICALE





L.V. Beethoven, Sonata n. 1 in Fa minore, op. 2 n. 1

Allegro- Adagio - Minuetto e Trio - Prestissimo

J. Brahms, Rapsodia in Sol minore, op. 79 n. 2

E. Grieg, Notturno in Do maggiore, op. 54 n. 4

F. Chopin, 2 polacche, op. 26 n.1 e 2

S. Rachmaninoff, Morceaux de fantasie, op. 3

Elegia - Preludio - Melodia - Pulcinella - Serenata





PROMO SPECIALE CLASSICA D'ESTATE... & WINE 2024





Acquista in anticipo i biglietti per Classica d'Estate... & wine e risparmia!

Fino a quattro giorni prima di ogni concerto, i biglietti costano per tutti 10 €.

Fino all'11 giugno l'abbonamento ai sette eventi della rassegna costa 50 €.

Negli ultimi tre giorni prima di ogni concerto i biglietti saranno in vendita alle normali tariffe.





PREZZI dei BIGLIETTI





Intero € 15, Ridotto* € 12, Promo, Convenzioni** e Speciale*** € 10

* RIDOTTO: Over 65 | Docenti | Studenti

** CONVENZIONI: Abbonati 54^ Stagione CMS e Concerti con Aperitivo 2024 | Soci FAI | Soci Soroptimist | Dipendenti e Studenti Università del Salento | Dipendenti Banca Popolare Pugliese | Studenti e Dipendenti Conservatorio “T. Schipa" di Lecce | Iscritti agli Ordini degli Ingegneri, dei Farmacisti e degli Architetti della Provincia di Lecce.

*** SPECIALE: Under 35 | Disabili e Accompagnatori | Gruppi (almeno 8 persone) | Allievi e accompagnatori di scuole di musica convenzionate.

I disabili in carrozzina hanno diritto all’ingresso gratuito.

Le riduzioni verranno applicate dietro presentazione del relativo documento che le consente.

Le tariffe "Convenzioni" e "Speciale" sono disponibili solo presso la sede della Camerata Musicale Salentina o con bonifico.

Per l'acquisto online e nei punti vendita del circuito Vivaticket è previsto un diritto di prevendita aggiuntivo di 1,50 € per i biglietti e 3,50 € per l'abbonamento.





CARTA DEL DOCENTE E 18APP





Anche per questo evento è possibile l'acquisto utilizzando il Bonus Cultura, scegliendo come tipologia di buono SPETTACOLI DAL VIVO o CONCERTI.





BIGLIETTO SOSPESO





Un "biglietto sospeso" per chi non può permettersi di andare a teatro: solidarietà e cultura si fondono nell'iniziativa della Camerata Musicale Salentina. Il meccanismo è molto semplice: chiunque, con soli 2 €, può offrire un "biglietto sospeso" e fare in modo che il teatro sia davvero uno strumento di cultura per tutti.

Per ogni biglietto sospeso donato, la Camerata ne offrirà un altro. Le Associazioni solidali che vogliono collaborare a questo progetto possono contattare gli uffici della Camerata al 3480072655.





INFO





Camerata Musicale Salentina

Via XXV Luglio 2B – Lecce

Tel: 0832309901 - Cell: 3480072654 (Info) - 3480072655 (Biglietteria)