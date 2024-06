Tragedia a Locorotondo: muore un ciclista di 65 anni durante una gara di ciclismo amatoriale su bici d’epoca

LOCOROTONDO – Un tragico incidente ha funestato la storica gara di ciclismo amatoriale su bici d’epoca che si è svolta oggi a Locorotondo, in provincia di Bari. Un uomo di 65 anni ha perso la vita durante la competizione.Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe perso il controllo della bicicletta per cause ancora da accertare. Nella caduta, avrebbe sbattuto violentemente la testa, probabilmente contro uno dei caratteristici muretti a secco della zona. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori del 118, per lui non c'è stato nulla da fare.Sul luogo dell'incidente sono immediatamente intervenuti i carabinieri di Locorotondo, che stanno conducendo le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto e le eventuali responsabilità.La comunità locale è sconvolta da questa tragica perdita. La gara di ciclismo amatoriale su bici d’epoca, che ogni anno attira numerosi appassionati e partecipanti, è conosciuta per il suo spirito di amicizia e competizione leale, rendendo la notizia ancora più dolorosa per tutti coloro che vi hanno partecipato e assistito.