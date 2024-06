Tragedia sulla statale 16 a Mola: muore un centauro 47enne

MOLA DI BARI – Drammatico incidente ieri sera sulla statale 16, in direzione sud, all'altezza di Mola di Bari. Un uomo di 47 anni ha perso la vita dopo essere uscito di strada con la propria moto. Nonostante l'intervento immediato dei soccorsi, per il centauro non c'è stato nulla da fare.I sanitari del 118, accorsi sul luogo dell'incidente, hanno potuto solo constatare il decesso dell'uomo. Anche i Carabinieri sono intervenuti per effettuare i rilievi necessari a comprendere la dinamica dell'incidente. Secondo le prime informazioni, non sarebbero coinvolti altri veicoli.Il tratto di strada interessato dall'incidente è rimasto chiuso per diverse ore, per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi delle forze dell'ordine, causando disagi al traffico.La comunità locale è sotto shock per la perdita del centauro, e sono in corso ulteriori indagini per chiarire le circostanze che hanno portato alla tragedia.