Tragedia a Torre San Giovanni: donna di 75 anni muore dopo un malore in mare

TORRE SAN GIOVANNI - Una tragedia ha colpito Torre San Giovanni, nel Salento, dove una donna di 75 anni residente a Belluno ha perso la vita dopo aver accusato un malore mentre faceva il bagno. La vittima si trovava in vacanza in uno dei villaggi turistici della zona, godendosi il mare e il sole pugliese.Il primo a prestare soccorso alla donna è stato il bagnino di un lido vicino, che ha tentato di rianimarla immediatamente. Poco dopo sono arrivati anche i sanitari del 118, che hanno fatto tutto il possibile per salvarla, ma purtroppo senza successo.Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i carabinieri e i militari della Capitaneria di porto per eseguire i necessari rilievi e coordinare le operazioni. La presenza delle forze dell'ordine ha garantito che tutte le procedure fossero seguite correttamente, offrendo supporto ai presenti e iniziando le indagini per comprendere appieno la dinamica dell'accaduto.La comunità locale e i turisti presenti sono rimasti profondamente colpiti dalla tragedia. La vittima, venuta in Puglia per una vacanza rilassante, è stata ricordata con commozione dai compagni di viaggio e dagli abitanti del villaggio turistico.