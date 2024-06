Workshop 'Rabbia causata da social: conflitto fra più parti - Chi sono i più colpiti: i giovani o gli adulti?' organizzato dallo Studio Parliamone

Iscrizione e contributo



Per confermare la partecipazione, è necessario iscriversi tramite il seguente link: Per confermare la partecipazione, è necessario iscriversi tramite il seguente link: Modulo di iscrizione . È previsto un contributo spese di €10,00, che include anche il materiale didattico. Il pagamento deve essere effettuato tramite ricarica su carta o bonifico entro il 18 giugno, sia per i partecipanti in presenza che per quelli online.



Tematiche del workshop



Il workshop affronterà il tema della rabbia causata dal conflitto sociale, analizzando chi siano i più colpiti tra giovani e adulti. Spesso si tende a giudicare i giovani come rabbiosi, conflittuali e dipendenti dai social, ma è veramente così? O sono piuttosto gli adulti a creare un modello social carico di rabbia e controllo? Durante il workshop, esperti del settore esploreranno queste domande e offriranno spunti di riflessione e strategie per affrontare questi conflitti.



Dettagli dell'Evento





Data e Ora: 20 giugno, ore 19:00

Luogo: Studio Parliamone, via Girolamo Calvanese 7, Foggia

Modalità: In presenza e online

Contributo spese: €10,00 (comprensivo di materiale didattico)

Iscrizione: Modulo di iscrizione



Immagine dell'evento



La realizzazione dell'immagine per l'evento è stata curata da Loredana Andriolo Atelier, aggiungendo un tocco artistico e unico all'iniziativa.



Partecipate numerosi per scoprire insieme chi siano realmente i più colpiti dalla rabbia causata dai social e come possiamo affrontare questo fenomeno.

