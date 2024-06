Trani: poliziotto investito durante un posto di controllo

Condizioni del Poliziotto



TRANI – Questa mattina un poliziotto di 33 anni è stato investito mentre era impegnato in un posto di controllo in via dei Martiri di Palermo a Trani. L'agente è stato prontamente trasportato in codice rosso all'ospedale Bonomo dal personale di soccorso del 118.L'incidente è avvenuto quando un'utilitaria, guidata da un anziano, ha travolto l'agente. Secondo le prime ricostruzioni, il conducente non si sarebbe accorto della presenza dei poliziotti in strada. La posizione dell'anziano è attualmente al vaglio della Polizia. Fortunatamente, il collega del 33enne è rimasto illeso.