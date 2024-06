Serie C: il portiere Marco Vannucchi del Taranto rinnova il contratto fino al 2025

Nella sua carriera il portiere ha giocato nel Padova, nella Salernitana, nell’ Alessandria, nella Juventus, nel Renate, nella Juventus Under 19, nella Pro Vercelli Under 19 e nel settore giovanile della Juventus. Il calciatore certamente sarà uno dei più importanti punti di riferimento dei rossoblu tarantini che nel prossimo torneo cercheranno di qualificarsi ai Play Off.

Il portiere Gian Marco Vannucchi 28 anni del Taranto ha rinnovato il contratto fino al 2025. Il vincolo precedente scadrà il 30 giugno 2024. In questa stagione il calciatore ha disputato 38 partite con la squadra pugliese nel girone C di Serie C ed è stato determinante per la qualificazione degli jonici ai Play Off anche se poi il Taranto è stato eliminato dal Vicenza nel primo turno della fase nazionale.